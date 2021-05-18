Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a tenu un entretien téléphonique le 23 décembre avec son homologue vietnamien, Le Hoai Trung.

Lors de ce premier échange depuis la nomination du Ministre Trung, les deux ministres ont relevé la dynamique très positive des relations bilatérales depuis le lancement du Partenariat stratégique global à l’occasion de la venue du Secrétaire général Tô Lam à Paris en 2024 et la visite d’Etat au Vietnam du Président de la République en mai 2025.

Les deux ministres ont évoqué ensemble les axes prioritaires de la coopération économique bilatérale, notamment les projets dans les domaines de la défense et de la sécurité, du spatial, des minerais critiques et de l’énergie.

Ils se sont concertés sur le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge, au lendemain de la réunion spéciale des ministres des affaires étrangères de l’ASEAN et à la veille de la reprise du dialogue entre les forces armées des deux pays. Ils sont convenus de rester en contact étroit afin d’appuyer les efforts de la présidence de l’ASEAN en vue d’un cessez-le-feu immédiat.