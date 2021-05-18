La France se félicite de l’adoption, jeudi 29 janvier, d’un accord de partenariat stratégique global entre l’Union européenne et le Vietnam. Dans le contexte du trente-cinquième anniversaire des relations entre l’Union européenne et le Vietnam, cet accord ouvre de nouvelles perspectives pour approfondir et développer les coopérations dans les domaines stratégique et économique ainsi que sur les enjeux globaux.

Premier pays européen à avoir adopté un partenariat stratégique global avec le Vietnam, la France soutient le renforcement des liens avec le Vietnam à l’échelon européen, notamment la pleine mise en œuvre de l’accord de libre-échange signé en 2019.

Cette dynamique contribue enfin plus largement au rapprochement entre l’Europe et l’Asie, auquel le président de la République a appelé lors de son discours au « Shangri-La Dialogue » à Singapour en mai 2025.