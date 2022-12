Les dirigeants du Vietnam et du Groupe des partenaires internationaux, qui comprend l’Union européenne, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie, le Canada, le Japon, la Norvège et le Danemark, sont convenus aujourd’hui (14 décembre) d’un ambitieux Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Ce Partenariat soutiendra le Vietnam dans son action pour atteindre l’objectif ambitieux de neutralité climatique d’ici 2050, pour atteindre plus rapidement le point culminant de ses émissions de gaz à effet de serre et pour accélérer la transition entre les combustibles fossiles et une énergie propre.

Le Partenariat mobilisera un montant initial de 15,5 milliards de dollars de financements publics et privés au cours des trois à cinq prochaines années pour soutenir la transition verte du Vietnam.

Le Partenariat aidera le Vietnam à œuvrer en faveur d’un certain nombre de nouveaux objectifs ambitieux :

Avancer la date prévisionnelle à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du Vietnam atteindront leur point culminant de 2035 à 2030.

Réduire les émissions annuelles maximales du secteur de l’électricité de 30 % pour passer de 240 à 170 mégatonnes, et avancer la date de leur point culminant de cinq ans à 2030.

Limiter les capacités électriques maximales issues du charbon à 30,2 gigawatts, leur niveau actuel prévisionnel s’élevant à 37 gigawatts.

Accélérer le développement des énergies renouvelables de sorte que celles-ci représentent au moins 47 % de la production électrique d’ici 2030, contre une production actuelle prévisionnelle de 36 %.

La réalisation de ces objectifs ambitieux permettra d’économiser environ 500 mégatonnes (0,5 milliard de tonnes) d’émissions d’ici 2035.[1]

Les contributions initiales au JETP Vietnam comprennent 7,75 milliards de dollars mis à disposition du Groupe des partenaires internationaux, de la Banque asiatique de développement et de la Société financière internationale. Cette somme est complétée par un engagement à travailler à la mobilisation et facilitation d’un investissement privé équivalent de 7,75 milliards de dollars de la part d’un premier groupe d’institutions financières privées coordonnées par la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), dont Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie Group, Mizuho, MUFG, Prudential PLC, Shinhan, SMBC, Standard Chartered.

Au cours des 12 prochains mois, le Vietnam travaillera avec le soutien des pays partenaires à développer et adopter le plan de mobilisation des ressources du Partenariat, qui permettra la mise en œuvre de son financement et de sa stratégie.

Le Vietnam est le troisième pays à mettre en place un Partenariat pour une transition énergétique juste après les lancements réussis de celui de l’Afrique du Sud lors de la COP26 et de celui de l’Indonésie lors du sommet du G20 de cette année. Le Vietnam connaissant une croissance économique rapide, ce Partenariat démontrera que la croissance économique peut être découplée de la consommation d’énergies fossiles.

Le JETP Vietnam s’appuie sur le Partenariat du G7 pour les infrastructures mondiales et les investissements (PGII), lancé par le Royaume-Uni, qui vise à réduire le déficit d’investissement dans les infrastructures des pays en développement. Les dirigeants du G7 sont convenus en juin 2022 de faire avancer les négociations avec plusieurs pays sur les JETP, qui constituent un mécanisme de mise en œuvre essentiel du PGII.

Garantir le caractère « juste » de la transition vers des énergies autres que les combustibles fossiles est un principe central du Partenariat pour une transition énergétique juste. Une transition juste permettra non seulement au Vietnam d’atteindre ses objectifs climatiques, mais aussi de garantir un avenir résilient et prospère à sa population, en réduisant les conséquences de la pollution et en promouvant la croissance économique et la création d’emplois. Il est essentiel que l’ensemble de la société civile participe à chaque étape de cette transition verte et que personne ne soit laissé de côté.

Le Premier ministre britannique, M. Rishi SUNAK, a déclaré :

« Le modèle JETP change la donne dans la lutte contre le changement climatique - en utilisant l’aide internationale pour débloquer des milliards de dollars de financement privé. Le Vietnam est une économie dynamique et émergente au cœur de l’Asie du Sud-Est. L’investissement que nous réalisons aujourd’hui permet au pays de réduire ses émissions tout en créant de nouveaux emplois et de la croissance. Ensemble, nous assurerons un avenir plus propre et plus vert au Vietnam et à notre planète. »

La Présidente de la Commission européenne, Mme Ursula VON DER LEYEN, a déclaré :

« Je suis ravie que nous ayons scellé un nouveau Partenariat pour une transition énergétique juste avec le Vietnam au cours de cette semaine importante pour les relations UE-ASEAN. Nous travaillerons ensemble pour montrer comment les économies émergentes peuvent accomplir la transition énergétique propre dont leur population et notre planète ont si désespérément besoin. Grâce aux investissements des partenaires internationaux, le Vietnam peut stimuler les énergies renouvelables et renforcer sa sécurité et son autonomie énergétiques. Nous aiderons le Vietnam à commencer à réduire ses émissions de gaz à effet de serre cinq ans plus tôt que prévu et à réduire considérablement la part du charbon dans sa production d’électricité. Ce Partenariat aidera le Vietnam à se doter d’un secteur de l’électricité du XXIe siècle, ce qui dynamisera sa croissance économique et apportera des avantages à ses citoyens sur le plan de l’environnement et de la santé. »

Le Premier ministre canadien, M. Justin TRUDEAU, a déclaré :

« Les Partenariats pour une transition énergétique juste sont un modèle de comment les contributeurs peuvent collaborer avec des partenaires comme le Vietnam pour prendre des mesures en faveur de sources d’énergie plus propres. Le Canada continuera d’être un partenaire engagé pour la transition vers une énergie propre et l’élimination progressive du charbon au Vietnam, ce qui est dans notre intérêt à tous pour un avenir énergétique propre et inclusif dans la région indopacifique. »



Le Président de la République française, M. Emmanuel MACRON, a déclaré :

« La France et l’Union européenne poursuivent leur forte mobilisation pour l’atténuation du changement climatique en soutenant l’accélération d’une transition énergétique juste au Vietnam. La contribution de la France, qui s’inscrit dans le cadre d’une coopération bilatérale de longue date, permettra d’appuyer la planification énergétique, le renforcement des capacités et du réseau électrique, en parallèle du développement des énergies renouvelables. Notre soutien collectif doit appuyer l’engagement du Vietnam dans une trajectoire de développement durable, de sortie progressive du charbon, en vue de limiter le réchauffement climatique à 1.5°C. Ce Partenariat doit mettre en place une transition juste, qui implique et puisse bénéficier à la société civile. »

Le Chancelier allemand, M. Olaf SCHOLZ, a déclaré :

« Le JETP avec le Vietnam soutiendra des objectifs climatiques ambitieux et une augmentation substantielle des énergies renouvelables d’ici à 2030, dans le cadre d’un effort commun visant à maintenir la barre des 1,5 °C. Le Partenariat consiste à travailler main dans la main avec le Vietnam pour faire en sorte que la transition nécessaire soit juste et inclusive. L’Allemagne soutiendra activement le Vietnam dans la réalisation des nouveaux objectifs fixés. »

Le Premier ministre japonais, M. Fumio KISHIDA, a déclaré :

« Le Japon a soutenu la décarbonation du Vietnam par le biais de projets liés aux énergies renouvelables et salue l’ambition du Vietnam d’accélérer encore la transition énergétique juste vers la neutralité climatique d’ici 2050. Le Japon est fier d’être membre du Partenariat pour une transition énergétique juste, qui encouragera le soutien au développement à faible émission et résilient au changement climatique au Vietnam, en coordination avec les pays partenaires, et avec un engagement accru du secteur privé. »



Le Premier ministre norvégien, M. Jonas Gahr STØRE, a déclaré :

« La Norvège est fière de faire partie du Partenariat pour une transition énergétique juste et de soutenir les efforts du Vietnam pour accélérer la transition énergétique. Nous pensons que cela peut mobiliser les capitaux privés indispensables pour accélérer l’ambitieuse transition du charbon vers les énergies renouvelables. »



Le Président des États-Unis d’Amérique, M. Joe BIDEN, a déclaré :

« Aujourd’hui, le Vietnam a montré l’exemple en engageant une transition énergétique propre et ambitieuse qui lui assurera la sécurité énergétique à long terme. Les États-Unis sont fiers d’être un partenaire de cette action. L’engagement historique du Vietnam catalysera des investissements et la croissance économique et constituera une formidable occasion pour le peuple vietnamien tout en progressant dans la lutte contre la crise climatique mondiale. »

Le secrétaire général des Nations unies, M. António GUTERRES, a déclaré :

« Avec l’accord d’aujourd’hui, le Vietnam est le pionnier d’un nouveau cadre de collaboration pour assurer une transition énergétique équitable et inclusive vers les énergies renouvelables. Ces partenariats sont un outil crucial pour débloquer les réductions d’émissions dont notre monde a besoin dans les années 2020. Il faut mobiliser tous nos efforts pour réaliser une transition énergétique qui soit mondiale, durable, juste, inclusive et équitable. Les Nations unies sont prêtes à continuer à soutenir ces partenariats et tous les autres efforts de coopération. »



[1] La réalisation de ces objectifs ambitieux se traduira par une réduction cumulée d’environ 200 mégatonnes d’émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, et de 300 mégatonnes supplémentaires d’ici à 2035, soit un total d’environ 500 mégatonnes ou une demi gigatonne d’émissions cumulées économisées grâce au JETP jusqu’en 2035, avec des économies supplémentaires au-delà.