WhatsApp Channel Afrique

La newsletter du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) lancée en octobre 2023, « Regards d’Afriques », évolue ! Nouveau format, nouveau réseau social : « Regards d’Afrique » devient une chaîne WhatsApp, Francediplo Afrique. Vous retrouverez toujours les rubriques partenariats, portraits, et l’agenda culturel semainier, autant de liens qui unissent nos sociétés et construisent nos relations de demain.