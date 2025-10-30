La France réaffirme son attachement constant aux droits de l’Homme, à l’État de droit et au pluralisme politique, qui constituent les fondements d’une gouvernance démocratique apaisée. Elle suit avec attention l’évolution de la situation au Tchad. Dans ce cadre, nous avons exprimé à plusieurs reprises, tant publiquement que dans notre dialogue bilatéral avec les autorités tchadiennes, notre attachement au respect des libertés publiques, à la liberté d’expression, au droit à un procès équitable et à un traitement digne de toute personne détenue. Toutefois, la France agit dans le plein respect de la souveraineté de l’État tchadien. Notre position est celle de l’encouragement et du dialogue, dans un esprit de partenariat responsable. Nous poursuivons notre engagement en faveur du développement du Tchad, en particulier dans les domaines de la gouvernance, de la justice et du renforcement des capacités institutionnelles. Ce soutien s’accompagne d’un dialogue franc au service d’un partenariat respectueux et apaisé.

(Source : site Internet de l’Assemblée nationale)