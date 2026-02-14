La France salue l’accord du président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, pour mettre en œuvre un cessez-le-feu tel que proposé par l’Angola à l’ensemble des parties belligérantes.

La France souligne également l’importance de la mise en œuvre de l’accord de Washington du 4 décembre 2025, dans toutes ses dimensions, et appelle toutes les parties à respecter leurs engagements. La France restera pleinement mobilisée pour que la dynamique de paix que portent ces accords, l’Accord-cadre de Doha du 15 novembre et l’action de l’Union Africaine, se traduisent en améliorations tangibles et rapides des conditions de vie pour les populations de l’Est de la RDC.

La France salue à ce titre le déplacement à Goma de la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général de l’ONU et cheffe par intérim de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en république démocratique du Congo (MONUSCO), Vivian van de Perre, du 12 au 14 février 2026, afin de préparer les actions de soutien de la Mission à la vérification et au suivi d’un cessez-le-feu à l’Est de la RDC, conformément à la résolution 2808 (2025) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Ce premier vol vers l’aéroport de Goma est un pas important. Il constitue une étape vers la concrétisation de l’engagement pris lors de la Conférence de Paris du 30 octobre 2025 en faveur de la reprise des vols humanitaires de petit gabarit et de jour vers Goma. La France appelle à ce que toutes les parties concernées puissent maintenant œuvrer ensemble pour que ce premier vol soit suivi de vols humanitaires au bénéfice des populations.