La journée mondiale de l’Afrique célèbre chaque année, à la date anniversaire de la fondation de l’Organisation de l’Union africaine devenue Union africaine, le dynamisme du continent africain.

Le thème choisi pour cette année étant la nutrition, la France réitère son engagement, aux côtés de ses partenaires africains, en faveur de systèmes alimentaires plus résilients et durables et de la souveraineté alimentaire du continent.

La France agit de plusieurs façons pour la durabilité économique et écologique de filières agricoles locales. Elle le fait au travers de l’aide alimentaire programmée. L’Agence française de développement (AFD) finance plusieurs projets de coopération et collabore avec le Programme alimentaire mondial par exemple pour soutenir l’approvisionnement des cantines scolaires en denrées produites et transformées localement. Elle investit pour la modernisation des exploitations et des filières, notamment grâce à l’initiative « Choose Africa », en cohérence avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine. La France soutient la formation, la recherche et l’enseignement supérieur et professionnel agricole en Afrique. Elle appuie les capacités de stockage de céréales de la CEDEAO.

Ces actions concrètes ont toute leur place dans le renouvellement du partenariat entre les deux continents qui était au cœur du sommet Union européenne-Union africaine de février 2022.

Alors que la guerre lancée par la Russie contre l’Ukraine menace la sécurité alimentaire mondiale, la France a proposé, dans le cadre de sa présidence du Conseil de l’Union européenne, l’initiative européenne FARM, pour laquelle l’Union africaine a marqué son intérêt. FARM vise à lutter contre les déséquilibres sur les marchés, à assurer la solidarité avec les pays les plus touchés et à soutenir les productions locales. Elle permettra de renforcer la production alimentaire de façon durable et résiliente, en cohérence avec le projet de la Grande Muraille verte porté par l’Union africaine, et l’initiative pour les protéines végétales.