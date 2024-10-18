Du 16 au 18 octobre 2025, la ville de Lagos (Nigeria) accueille la 2ᵉ édition du Forum Création Africa, un événement consacré au développement des industries culturelles et créatives (ICC) du continent africain. Organisé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), en lien avec la Maison des Mondes Africains (MansA), l’Institut Français et avec le soutien du Fonds Équipe France Création, ce forum s’inscrit dans la dynamique du renouveau du partenariat Afrique–France.

Un forum au cœur du renouveau du partenariat Afrique-France

Lancé à Paris en 2023, Création Africa est né d’une conviction : la vitalité des ICC africaines constitue un moteur majeur du développement économique, de la transformation sociale et du dialogue entre les cultures. Cette deuxième édition marque une étape décisive : après Paris, Lagos devient la scène du dialogue créatif entre la France, l’Afrique et le monde.

L’événement s’inscrit dans la séquence structurante du partenariat renouvelé entre la France et le continent, aux côtés de l’ouverture de la Maison des Mondes Africains (MansA) à Paris en 2025 et en amont du Sommet Afrique–France « Africa Forward » prévu à Nairobi en mai 2026.

Consulter le discours du ministre lors de l’ouverture de la Maison des Mondes Africains

Trois jours pour faire dialoguer créativité et innovation

Pendant trois jours, plus de 1 000 participants – créateurs, entrepreneurs, investisseurs, acteurs publics et privés, écoles et médias – se retrouve à Lagos. Au programme : tables rondes, masterclass, rencontres d’affaires et concerts mettant à l’honneur les talents et les projets qui façonnent les nouvelles scènes africaines.

Parmi les thématiques phares :

le financement et la structuration des ICC africaines ;

les technologies immersives (XR, animation, jeux vidéo) ;

la mode et le design durable ;

la musique et les nouvelles écritures audiovisuelles ;

le rôle des diasporas et des femmes dans la transformation culturelle du continent.

La France aux côtés des créateurs du continent

À travers la MansA , la France accompagne la circulation des œuvres et des idées, encourage les récits pluriels et soutient les créateurs qui façonnent les imaginaires contemporains. Depuis son ouverture à Paris en 2025, la MansA agit comme un hub culturel pour les diasporas africaines et un pont entre l’Europe et l’Afrique. Le Forum Création Africa à Lagos prolonge cette dynamique : il concrétise la volonté partagée de bâtir un partenariat culturel et économique équilibré, fondé sur la création, la jeunesse et la réciprocité.



Un partenariat concret et une diplomatie culturelle en mouvement

Création Africa illustre l’engagement de la France à accompagner la jeunesse africaine et ses écosystèmes créatifs, en soutenant la formation, la production et la diffusion des talents sur la scène internationale. Il constitue un instrument clé de la diplomatie d’influence française, fondée sur l’écoute, la co-construction et la valorisation des initiatives issues du continent.

Ce forum est aussi un accélérateur de coopérations économiques et culturelles entre entreprises, écoles, institutions et artistes. Le Fonds Équipe France Création (FEF-Création), lancé en 2023, finance déjà des projets conjoints dans plus de 15 pays africains, et plusieurs accords devraient être signés à Lagos à cette occasion.