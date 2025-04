La forum Ancrages est un événement novateur alliant diplomatie économique, diplomatie des territoires et actions concrètes en soutien à l’entreprenariat en Afrique. Il est porté par l’association Les Déterminés qui, engagée en faveur de l’entrepreneuriat, développe des dispositifs de retour à l’emploi pour former et réinsérer les personnes qui en sont éloignées.

Le Forum Ancrages est également soutenu par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), dont certains opérateurs tels quel’ Agence française pour le développement (AFD), France Volontaires ou encore Business France.

Le 16 avril 2025, le forum Ancrages s’installe à Marseille, au Palais du Pharo et accueille plusieurs évènements en lien avec le continent africain (Forum Europe Afrique, Emerging Valley, Cuisines Africaines) pour mettre en valeur ses diasporas.

Pour encourager l’audace et l’engagement, Ancrages Marseille accueille des chefs d’entreprises, des créateurs, des sportifs ou des scientifiques montrant la diversité des réussites et des trajectoires. L’objectif affiché est de valoriser une jeunesse dynamique pour entreprendre des projets vers le continent africain.

Ouvert au public, 3000 personnes sont attendues sur cette journée qui permettra de mettre en réseau des acteurs africains et français.

Cinq ateliers et 19 conférences, animées par plus de 30 intervenants permettront de valoriser les parcours de celles et ceux qui ont pu se projeter vers le continent africain.

La première édition, qui s’est tenue en 2024 à Lille, a réuni plus de 2 500 participants et mobilisé un large écosystème d’acteurs engagés. Elle a entre autres permis le lancement du dispositif “Fonds Maghreb” pour accompagner le développement des entreprises françaises vers le Maghreb central (Algérie, Maroc et Tunisie).

En savoir plus sur le lancement du « Fonds Maghreb »

Mis à jour : avril 2025