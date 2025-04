Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, s’est rendu ce mercredi 16 avril à Marseille, pour la seconde édition du Forum « Ancrages », dédié à la promotion de l’entreprenariat entre les pays africains et la France. Organisé par l’association « Les Déterminés », avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ce forum a réuni plusieurs centaines de participants issus des diasporas africaines et venus de toute la France.

À cette occasion, le ministre a réaffirmé l’engagement de la France auprès des diasporas africaines, actrices incontournables du dialogue, de l’innovation et du développement entre les deux rives de la Méditerranée. A cet égard, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères s’est doté d’un « plan d’action diasporas africaines » qui mobilise l’ensemble du réseau diplomatique, en France et dans nos ambassades en Afrique. Il s’incarne dans plusieurs projets structurants, portés par nos opérateurs publics et nos partenaires :

Les programmes « MEET Africa » et « Pass Africa », qui ont déjà permis d’accompagner plus de 3000 entrepreneurs. À Marseille, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a annoncé le lancement de la 3ème promotion du programme « Pass Africa » et le soutien en 2025 de 20 nouveaux entrepreneurs, futurs champions économiques entre la France et l’Afrique ;

Le programme « Choose Africa », initiative phare de financement du secteur privé africain, qui a permis de financer plus de 40.000 entreprises africaines et plusieurs centaines de milliers de micro-entrepreneurs pour un montant total de 3,5 milliards d’euros. « Choose Africa 2 » (2023-2027) permettra d’engager de nouveaux soutiens pour l’appui au secteur privé et l’accompagnement des entreprises française souhaitant se développer sur le continent.

Le programme « DiasDev », pour la réduction des coûts de transfert de fonds et le développement de produits financiers innovants à destination des diasporas. Il sera également reconduit en 2025.

Le programme « Digital Africa », qui accompagne les entrepreneurs numériques africains dans le déploiement d’innovations technologiques à fort impact, en les appuyant sur les volets techniques, financiers et institutionnels.

Le ministre a rappelé que la Maison des Mondes africains (MansA) sera inaugurée cette année en juin à Paris. Cet établissement, véritable lieu d’échanges, d’innovation et de débats, permettra de valoriser la création africaine contemporaine et constituera également un laboratoire entrepreneurial, capable de produire du lien et des récits partagés.

Le 21 juin, pour la fête de la musique, le Quai d’Orsay mettra en lumière les diasporas africaines, à l’occasion d’une soirée inédite où leur talent et leur créativité musicale seront à l’honneur. Une troisième édition du Forum « Ancrages » sera également organisée fin 2025.

Le ministre s’est également projeté sur la deuxième édition des Assises de la démocratie de la fondation de l’innovation pour la démocratie (FIDEMO) organisée à Dakar, au Sénégal, du 19 au 22 juin prochain, après une première édition passionnante au Cap-Vert l’an passé.

Le ministre a également rappelé toute l’importance de l’organisation, en octobre 2025, de la deuxième édition du Forum Création Africa, à Lagos, au Nigéria. Rendez-vous majeur du calendrier culturel, ce Forum permet de valoriser toutes les initiatives françaises et africaines dans le domaine des industries culturelles et créatives.

Enfin, Ancrages Marseille constitue une étape importante de la Saison Méditerranée 2026, dédiée aux liens qui unissent les peuples méditerranéens. Coordonnée par l’Institut français, cette saison culturelle et citoyenne rayonnera sur tout le territoire français ainsi qu’au Maghreb et au Proche-Orient.