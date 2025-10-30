1. La France et le Togo, médiateur de l’Union africaine sur les Grands Lacs, ont co-présidé le 30 octobre à Paris une Conférence ministérielle de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Elle s’inscrit dans la poursuite de la mobilisation internationale pour la paix dans la région des Grands Lacs en appui des processus de Washington et de Doha et de la médiation de l’Union Africaine.

2. Ouverte par le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la France, et le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Togolais de l’Extérieur du Togo, cette conférence a rassemblé les représentants de près de soixante-dix pays et organisations internationales et régionales, ainsi que des représentants d’une quarantaine d’organisations non gouvernementales et d’entreprises. Elle s’est tenue en présence du président de la République française, du président du Conseil du Togo, et du président de la République démocratique du Congo. Le Rwanda et le Burundi étaient représentés par leur ministre des Affaires étrangères, et l’Ouganda par le ministre de la Défense. L’Union européenne était représentée par sa Haute Représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et l’Union africaine par sa Commissaire au Développement économique, au Commerce, au Tourisme, à l’Industrie et aux Mines.

3. Les participants ont exprimé leur profonde préoccupation face à l’aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire dont les populations civiles en République démocratique du Congo (RDC) et dans la région des Grands Lacs demeurent les premières victimes. Depuis janvier 2025, plus de deux millions de personnes ont été déplacées dans l’est du pays, portant le nombre total de déplacés internes à près de six millions, tandis que 27,7 millions de personnes vivent en situation d’insécurité alimentaire aiguë. La propagation d’épidémies est favorisée par la faiblesse du système de santé et par la désorganisation des services sociaux de base, conséquence directe de l’insécurité prolongée et des déplacements massifs de population.

4. Face à cette situation d’urgence, les participants ont exprimé leur engagement à répondre aux besoins des populations civiles touchées par la crise à l’est de la RDC, et dans les pays voisins, en portant les engagements financiers au bénéfice de la région à 1,5Md EUR, dont 900M EUR pour l’UE et ses Etats membres.

5. Les participants ont également rappelé que la protection des civils doit être une priorité absolue et un indicateur clé de progrès dans toutes les initiatives diplomatiques. Ils ont souligné l’exigence impérative pour toutes les parties de se conformer sans délais à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme. Ils ont appelé au strict respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la protection des civils, à la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit et à la protection des enfants dans les conflits armés, ainsi qu’à la poursuite des auteurs de violations graves.

6. Face aux nombreux obstacles entravant l’acheminement de l’aide humanitaire, la Conférence a réaffirmé la nécessité de rétablir un accès humanitaire complet, sûr et sans entraves conformément à la résolution 2773 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Il est vital de permettre aux acteurs, biens et services humanitaires d’atteindre toutes les populations dans le besoin, à travers les frontières et les lignes de front, par voies terrestre et aérienne. A cet égard, la Conférence a pleinement souscrit aux principales demandes de la communauté humanitaire telles qu’établies par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, et a appelé à leur mise en œuvre effective. La Conférence a acté d’œuvrer à la réouverture de l’aéroport de Goma dans les prochaines semaines pour des vols humanitaires de jour et de petit gabarit.

7. Dans le cadre du Forum de Paris pour la paix, un segment économique dédié à l’approfondissement de l’intégration économique régionale s’est tenu parallèlement au segment humanitaire. Co-présidé par la Ministre déléguée à la Francophonie, aux Partenariats internationaux et aux Français de l’étranger, et le Secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, ce segment a réuni des représentants officiels, des organisations régionales et des acteurs du secteur privé de la région. Les échanges ont permis d’identifier les attentes des acteurs économiques locaux pour mieux orienter les investissements solidaires et durables des partenaires techniques et financiers, et de recenser des projets structurants susceptibles de renforcer l’intégration économique régionale dans les domaines de la connectivité, de l’énergie et de l’agriculture, au service des populations de la région des Grands Lacs. A l’issue, les participants ont formulé des recommandations sous la forme d’un Plan d’action pour approfondir l’intégration économique régionale dans la région des Grands Lacs.