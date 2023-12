À la suite des fortes précipitations et des inondations qui ont touché plusieurs pays de la Corne de l’Afrique et qui ont causé la mort de plusieurs centaines de personnes et fait plus d’un million de déplacés, la France adresse ses condoléances aux familles des victimes. Elle exprime sa pleine solidarité à l’Éthiopie, au Kenya et à la Somalie, particulièrement affectés par ces catastrophes.