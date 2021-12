Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l’étranger et de la francophonie, s’est rendu à Nice à l’occasion de la 2ème édition du Choiseul Africa Business Forum (24- 25 novembre).

Ce forum est organisé à l’initiative de l’Institut Choiseul et entend fournir des clés de compréhension sur les secteurs qui font la croissance en Afrique. Il réunit des décideurs africains et européens afin de développer une intelligence collective et contribuer à l’ouverture de nouveaux champs de partenariats avec le continent.

Au cours des 20 tables rondes et sessions de travail organisées lors du Forum, plus de 550 décideurs et hauts dirigeants économique représentant plus de 50 nationalités ont échangé sur les enjeux de croissance et d’investissement en Afrique.

Le Secrétaire d’État a participé à une session de travail consacrée aux chaines de valeur durables en Afrique, aux côtés de Yolande Nyonda, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères du Gabon. La France et le Gabon ont lancé une initiative commune dans ce domaine, lors du Congrès mondial de l’UICN du 6 septembre dernier, dans le cadre de leur engagement fondateur au sein de l’Alliance pour la préservation des forêts tropicales et humides. En marge du forum, Jean-Baptiste Lemoyne a eu des entretiens bilatéraux avec Samuel D. Tweah Jr, ministre des Finances et du Plan du Libéria, et avec Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs de Mauritanie.

Jean-Basptiste Lemoyne a insisté sur la nécessité de repenser les chaines de valeur et d’approvisionnement et a plaidé pour la mise en place de nouveaux partenariats privés et publics avec le continent africain dans le cadre du déploiement d’une vaste zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Le secrétaire d’Etat a rappelé que l’appui au secteur privé africain et à l’entreprenariat participe à cette dynamique en faveur de la valorisation des chaines de valeur durables.

Il a enfin souligné que la relation avec l’Afrique sera une priorité de la présidence de française du Conseil de l’Union européenne qui sera marquée par le tenue d’un sommet entre l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA).