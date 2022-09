Alors que la crise du COVID a freiné la croissance mondiale, l’Afrique a connu une reprise de sa croissance dès 2021, qui s’est encore accélérée en 2022. L’Afrique compte des atouts évidents, avec plus de 1,3 milliard d’habitants et la plus grande zone de libre-échange du monde. La reprise de la croissance stimule la demande, et les opportunités offertes aux entreprises locales et étrangères se multiplient. Les entreprises françaises ont leur rôle à jouer dans une multitude de secteurs d’activité, et l’Etat et ses opérateurs, en France et dans le monde, se mobilisent pour accompagner leur développement sur les marchés africains.

Créé en 2018 par Business France, sous l’égide du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, Ambition Africa est devenu le rendez-vous annuel incontournable des relations économiques et commerciales franco-africaines. L’édition 2021 a rassemblé plus de 1 600 participants, en présentiel et en digital, dont plus de 400 entreprises françaises et 516 entreprises africaines en provenance de 49 pays du continent. Plus de 2 000 rendez-vous d’affaires ont été organisés, au cours desquels les deux-tiers des entreprises ont entamé des négociations commerciales.

Placée sous le haut patronage du Président de la République, cette 4e édition, prévoit une séance plénière, en présence de ministres français et de pays africains et de délégations d’entreprises, puis 17 tables rondes thématiques sectorielles et transversales, ainsi que des rendez-vous d’affaires ciblés et de la mise en réseau.

Les thèmes abordés cette année porteront sur la situation économique et le climat des affaires en Afrique, sur la formation professionnelle et le financement des entreprises, et sur les secteurs les plus demandeurs d’investissements : l’agriculture, la santé, la mobilité urbaine, l’eau et les déchets, l’accès à l’énergie, les technologies et télécommunications, les infrastructures et la logistique, le tourisme et l’hôtellerie, les ressources et industries extractives, les chaînes de valeur euro-africaines et la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Plusieurs partenaires institutionnels de Business France participent à l’événement, parmi lesquels l’AFD (Proparco), Bpifrance, le Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN), le Comité National des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CNCCEF), France Invest et Africalink. De nombreux sponsors privés apportent également leur soutien.

Ambition Africa illustre la nouvelle approche de la relation partenariale entre l’Afrique et la France, fondée sur une relation gagnant–gagnant, des succès équilibrés, une croissance partagée, ainsi que l’a formulée le Président Emmanuel Macron dans son discours de Ouagadougou du 28 novembre 2017.

Plus d’informations :