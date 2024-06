Les élections européennes de 2024

Les électeurs français, sur le territoire et à l’étranger, sont appelés aux urnes les 8 et 9 juin 2024 pour élire 81 eurodéputés au suffrage universel direct. Retrouvez toutes les informations à ne pas manquer sur ce rendez-vous démocratique majeur pour l’Union européenne et ses États membres.

Les dates limites d’inscription sur les listes électorales

Pour voter, il faut être âgé d’au moins 18 ans la veille du jour du scrutin mais aussi être inscrit sur les listes électorales. Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrit sur la liste électorale en vous rendant sur la page : interroger votre situation électorale.

Pour vous inscrire sur les listes électorales, la date limite est fixée :

au 1er mai 2024 inclus pour les inscriptions en ligne (sur les listes consulaires, inscriptions en ligne ouvertes jusqu’au 3 mai inclus) ;

au 3 mai 2024 inclus pour les inscriptions par courrier en mairie et sur les listes consulaires.

La date des élections européennes

La date de ces élections diffère selon le lieu de résidence :

le samedi 8 juin 2024 en Polynésie française, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

en Polynésie française, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; le dimanche 9 juin 2024 pour la France métropolitaine, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna.

L’Union européenne (UE) et le travail du Parlement européen en particulier a un réel impact sur la vie quotidienne des habitants des États membres.

Découvrez 5 exemples de projets mis en place par l’UE.

Le programme phare de l’Union européenne, ERASMUS +, ne s’adresse pas qu’aux jeunes étudiants !

Il bénéficie aussi aux collégiens, aux lycéens, aux apprentis et aux enseignants. Le financement d’ERASMUS + a doublé sur la période 2021-2027 pour permettant à davantage de jeunes apprenants de se former dans un autre pays de l’UE.

Pour réduire les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, l’Union européenne a mis fin au secret salarial dans les secteurs privé et public.

Pour les entreprises de plus de 100 salariés, les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes devront être publiés, et les écarts non justifiés de plus de 5 % à fonction équivalente, devront être discutés avec les représentants du personnel afin d’y remédier.

Dans l’Union européenne, le citoyen sait ce qu’il mange grâce à des règles d’étiquetage strictes des denrées alimentaires.

Cette obligation s’impose à toute entreprise qui fabrique, importe ou vend des produits alimentaires dans l’UE.

Après le RGPD, l’Union européenne poursuit la régulation des plateformes numériques en Europe.

Entré en application le 2 mai 2023, le règlement sur les marchés numériques (DMA) prévient les abus de position dominantes des géants du numérique.

Entré en application pour toutes les plateformes numériques le 17 février 2024, le règlement sur les services numériques (DSA) lutte contre les contenus illégaux en ligne (contrefaçon, désinformation…) pour qu’Internet soit un espace plus sûr. En France, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) est chargée de contrôler le DSA.

L’Union européenne lutte contre la diffusion en ligne de contenus à caractère terroriste.

Depuis 2021, les grandes plateformes comme Google, Facebook, Twitter ou YouTube, installées au sein de l’UE, doivent procéder, dans l’heure, au retrait d’un contenu terroriste signalé.

