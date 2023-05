Journée de l’Europe

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, a souhaité retracer l’histoire de la construction européenne en bande dessinée.

Les 13 planches qui constituent cette exposition sont autant d’évènements marquants de l’histoire de l’Union européenne.

De la première déclaration de Robert Schuman dans le salon de l’Horloge du Quai d’Orsay le 9 mai 1950, en passant par le lancement de la première fusée européenne dans l’espace, jusqu’au récent accord sur le plan de relance européen en juillet 2020, « L’Europe en BD » vous fait découvrir ces grands moments qui ont construit l’Europe que nous connaissons aujourd’hui.

L’exposition est installée au centre Paris Anim’ 19e, à Paris

L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait.

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, propose aux pays européens de créer une structure commune pour gérer les ressources de charbon et d’acier. Cette déclaration est prononcée au Quai d’Orsay dans le salon de l’Horloge. Elle a une portée symbolique à plusieurs titres :

Dans la déclaration qui porte son nom, Robert Schuman précise son projet :

La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l’Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible (…). Ainsi sera réalisée simplement et rapidement la fusion d’intérêts indispensable à l’établissement d’une communauté économique qui introduit le ferment d’une communauté plus large et plus profonde entre des pays longtemps opposés par des divisions sanglantes.