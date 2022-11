Mme Laurence Boone, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de l’Europe et des affaires étrangères chargée de l’Europe, participera demain, vendredi 18 novembre, au Conseil des affaires générales à Bruxelles.

Les discussions porteront, tout d’abord, sur la préparation du Conseil européen des 15 et 16 décembre prochains. La poursuite du soutien de l’Union européenne à l’Ukraine y sera réaffirmée par la France. Dans le cadre des discussions sur les réponses de l’Union dans les domaines économiques et énergétiques, la Secrétaire d’État rappellera la nécessité de mesures destinées à faire baisser les prix de l’électricité, y compris en réformant le marché de l’électricité. Elle appuiera aussi les projets destinés à renforcer la sécurité et la défense européennes. Concernant le voisinage Sud de l’Union, elle sensibilisera ses homologues à l’importance de définir des priorités communes, pour renforcer concrètement nos liens avec cette région.

A la suite de la constitution d’un nouveau gouvernement britannique, un état des lieux de la relation entre l’Union européenne et le Royaume-Uni sera dressé. La Secrétaire d’État soutiendra l’approche préconisée par la Commission, fondée sur un dialogue ouvert mais une réponse ferme, proportionnée et graduelle contre toute remise en question unilatérale des accords signés par les deux Parties.

A la suite de la présentation, par la Commission, de son programme législatif, la Secrétaire d’État soulignera les priorités retenues par la France jusqu’aux prochaines élections européennes de 2024. A ce titre, elle mentionnera, notamment, le renforcement de l’autonomie stratégique de l’Union et l’ambition environnementale du paquet « Fit for 55 ».

Les ministres participant au conseil des Affaires générales prépareront également l’événement de restitution aux citoyens du 2 décembre prochain, sur les suites données par l’Union à la Conférence sur l’Avenir de l’Europe.

Le Conseil procèdera enfin à une nouvelle audition de la Hongrie dans le cadre de l’article 7 relatif à l’État de droit, afin d’évaluer les évolutions afférentes, notamment, à l’indépendance de la Justice, à la liberté des médias ou encore, aux libertés académiques. Dans ce cadre, la France et l’Allemagne procéderont à une déclaration conjointe.