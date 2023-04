Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, participe aujourd’hui au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Luxembourg.

La ministre appellera à continuer le renforcement du soutien à l’Ukraine, notamment dans sa dimension militaire avec la mise en œuvre du paquet munitions agréé au Conseil affaires étrangères du 20 mars. Elle soulignera l’importance de soutenir l’industrie de défense européenne pour bâtir une économie de guerre afin d’inscrire le soutien européen à l’Ukraine dans la durée.

La ministre pointera les risques que les mesures unilatérales à l’encontre des céréales ukrainiennes font peser sur l’unité européenne et sur nos efforts de conviction à l’égard des pays tiers. C’est pourquoi elle marquera l’importance de renouveler le dispositif commercial d’aide à l’Ukraine mis en place par l’UE. Elle appellera à maintenir la pression sur la Russie afin de peser sur son effort de guerre, la priorité devant être de poursuivre la lutte contre le contournement des sanctions.

La ministre soulignera l’importance de maintenir l’élan de mobilisation envers les pays tiers et rappellera que la bataille des narratifs se gagnera en s’appuyant sur des actions concrètes. A ce titre, elle soulignera le rôle que la stratégie Global Gateway peut jouer et le besoin de la mettre en œuvre rapidement.

La ministre soulignera la nécessité du soutien européen à la Moldavie, face aux menaces de déstabilisation dont elle continue de faire l’objet, dans le contexte du prochain sommet de la Communauté politique européenne (CPE). Elle saluera à ce titre le déploiement rapide de la mission de PSDC civile en Moldavie (EUPM) et soutiendra l’établissement d’un nouveau régime de sanctions au sujet de la Moldavie.

A l’occasion d’un échange avec le ministre des affaires étrangères de la Géorgie, la ministre appellera à conduire les efforts nécessaires pour réduire les tensions dans la vie politique géorgienne et, plus largement, à mettre en œuvre les réformes recommandées par la Commission, afin de concrétiser la perspective européenne reconnue par le Conseil européen de juin 2022. Elle exprimera également sa préoccupation à la suite des incidents à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et apportera un message de soutien à la mission européenne de surveillance de la frontière (EUMA).

La Ministre interviendra pour rappeler l’importance de maintenir, en Européens et avec les autres partenaires internationaux, une unité pour accroître la pression sur l’armée soudanaise (FAS) et les Rapid Support Forces (RSF) afin de parvenir à une cessation des hostilités et éviter une déstabilisation régionale aux conséquences dramatiques.

La ministre appellera à la fermeté et à l’unité des messages européens aux dirigeants libanais, y compris en rappelant notre disposition à recourir à l’ensemble des instruments européens disponibles, afin de mettre fin à l’impasse politique actuelle.

S’agissant de la Tunisie, la ministre soulignera la nécessité de maintenir l’unité européenne pour inciter les Tunisiens à finaliser un accord avec le FMI et à mettre en œuvre le programme de réformes qu’ils ont défini et qui est indispensable à la stabilité durable du pays.