Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, participe aujourd’hui au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Bruxelles.

La Ministre soulignera, alors que la guerre entre dans une nouvelle phase, l’importance cruciale de l’intensification du soutien militaire à l’Ukraine, notamment par des instruments européens tels que la facilité européenne de paix. A l’approche de l’échéance de la première année de la guerre d’agression russe, elle marquera le soutien européen aux efforts de l’Ukraine pour une paix juste, dont atteste la proposition ukrainienne de plan de paix en dix points. Elle appellera à l’adoption rapide d’une dixième série de sanctions substantielle et réaffirmera la nécessité d’utiliser pleinement les outils dont l’Union européenne s’est dotée pour cibler les responsables de contournement des sanctions.

A l’occasion d’un déjeuner avec M. Nicu Popescu, ministre des Affaires étrangères de Moldavie, la Ministre soulignera l’importance du soutien européen à la souveraineté, l’intégrité territoriale et la sécurité de la Moldavie et soutiendra le projet d’établissement d’une mission civile de politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne. Alors que la Moldavie, pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne, a fait le choix résolu d’une trajectoire européenne, elle rappellera le soutien de la France et des Européens à l’organisation à Chisinau le 1er juin prochain du deuxième sommet de la Communauté politique européenne.

Face à la grave dégradation de la situation économique et sociale en Afghanistan, causé par les Talibans et en particulier leur politique d’invisibilisation et d’exclusion systématique des femmes, elle soulignera qu’il est nécessaire de poursuivre notre soutien humanitaire, au bénéfice en particulier des femmes et des filles afghanes, tout en continuant à faire pression sur les Talibans par tous les moyens dont nous disposons et conformément aux cinq principes agréés par la communauté internationale en septembre 2021.

En réaction à l’urgence climatique, la Ministre appellera à adopter un programme ambitieux pour la diplomatie climatique et énergétique de l’Union européenne, en particulier dans la perspective de la COP28.

La Ministre reviendra enfin sur les décisions prises par les États membres en vue de faire cesser la répression des manifestations en Iran.

Ce conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne sera également l’occasion d’adopter la stratégie de l’Union européenne pour les Grands Lacs.