Mme Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, participera les 12 et 13 mai à la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne en format Gymnich et le 13 mai à la deuxième édition du Forum ministériel UE-Indopacifique à Stockholm.

Lors du Gymnich, la ministre soulignera la nécessité d’inscrire notre soutien à l’Ukraine dans la durée, notamment en renforçant les capacités de production de l’industrie de défense européenne et mettre en place une économie de guerre européenne. Elle insistera également sur la priorité accordée à la lutte contre le contournement des sanctions ainsi que sur le renforcement de nos partenariats avec les pays-tiers.

S’agissant de la Chine, la ministre réaffirmera la pertinence du triptyque européen de mars 2019. Elle soulignera l’importance que nous accordons à la poursuite du rééquilibrage de la relation UE-Chine, à travers la mise en œuvre de l’agenda agréé lors du Conseil européen de Versailles. Elle rappellera enfin la nécessité de maintenir une approche lucide, exigeante, mais aussi constructive avec la Chine, comme l’a fait le Président de la République lors de son récent déplacement en Chine, sur les enjeux globaux comme sur les sujets internationaux tels que l’agression russe contre l’Ukraine.

La ministre participera ensuite le samedi 13 mai à Stockholm à la deuxième édition du Forum ministériel UE-Indopacifique.

Le Forum de Stockholm réunira des participants des institutions de l’Union européenne et de ses Etats membres, de la Banque européenne d’investissement, d’une trentaine de pays de l’Indopacifique et de plusieurs organisations régionales. Il s’inscrira dans la continuité de celui organisé à Paris pendant la Présidence française de l’Union européenne le 22 février 2022, en en reprenant les modalités.

Dans un contexte international marqué à la fois par l’agression russe contre l’Ukraine et par la montée des tensions dans l’Indopacifique, il est essentiel que les pays et les institutions de l’Union européenne et de l’Indopacifique disposent d’un espace de dialogue spécifique pour travailler ensemble sur les enjeux d’intérêt commun, en matière de sécurité, de développement durable et d’environnement, de connectivité et de résilience des chaînes de valeur.

Le Forum ministériel UE-Indopacifique offre cet espace. Cette 2e édition permettra de mesurer le chemin parcouru dans la mise en œuvre des engagements pris lors du Forum à Paris et de donner l’impulsion politique nécessaire à de nouvelles coopérations. La ministre interviendra en ouverture du Forum et dans le cadre de la table-ronde sur les sujets de sécurité. Elle soulignera les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des initiatives phares de l’Union telles que la stratégie Global Gateway - avec l’identification de projets concrets pour la connectivité - ou encore la mise en œuvre de présences maritimes coordonnées dans le nord-ouest de l’océan Indien pour contribuer à la sécurité de cette région stratégique. Elle portera les propositions de la France pour continuer de décliner de façon aussi ambitieuse et opérationnelle que possible la stratégie européenne dans l’Indopacifique.