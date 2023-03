La France salue la publication le 10 mars de la stratégie spatiale de l’Union européenne pour la sécurité et la défense, qu’elle a appelée de ses vœux et soutenue. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Boussole stratégique adoptée sous la Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022 qui appelait l’UE à devenir un acteur dans les espaces stratégiques contestés tels que le cyberespace ou l’espace extra-atmosphérique.

Cette stratégie offre un cadre d’action commun et ambitieux à l’Union européenne et à ses États membres pour la protection de leurs intérêts dans l’espace, essentiels au bien-être de millions de citoyens européens. Elle permet une analyse commune des menaces spatiales et propose des réponses institutionnelles, diplomatiques et capacitaires.

A l’instar de la Stratégie spatiale de défense française de 2019, la communication conjointe constitue un effort de transparence sur les objectifs et les moyens de l’UE dans ce domaine. Elle s’inscrit dans le respect du droit international et en cohérence avec les travaux en cours pour la définition de normes de comportement responsable dans l’espace, pour lesquels la France et l’UE sont pleinement engagées.