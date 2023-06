Le Comité de coopération transfrontalière (CCT) franco-allemand se réunira le 12 juin (de 14h00 à 16h00) à Landau, sous la présidence conjointe de la secrétaire d’Etat aux Affaires européennes de Rhénanie-Palatinat Heike Raab et de la Préfète de la Région Grand Est Josiane Chevalier.

Les travaux seront notamment consacrés aux points suivants : l’accord intergouvernemental portant sur l’apprentissage transfrontalier, les questions énergétiques transfrontalières, les infrastructures de transport (interconnexions ferroviaires) et la création d’un groupe de travail pour développer des analyses d’impact législatif pour les zones frontalières. Cette réunion sera également l’occasion pour le CCT d’assurer le suivi des délibérations du Comité (adoptées en 2021 et 2022), l’actualiser son programme de travail et de développer la politique de communication du Comité. Le résultat de ces échanges de vues donnera lieu à une communication spécifique dans les prochains jours.

A l’issue de la séance, une convention relative à l’ouverture de la Maternité de Wissembourg aux familles allemandes sera signée entre les autorités des deux pays : cet accord illustre les progrès tangibles de l’intégration transfrontalière, notamment dans le cadre territorial des Eurodistricts (Pamina).

Institué par le traité d’Aix-la-Chapelle, le CCT est un organe de dialogue associant des représentants des États et des collectivités territoriales des deux pays : conformément à l’article 14 du traité, il est chargé de proposer des solutions concrètes aux difficultés et obstacles de la vie quotidienne des citoyens, des acteurs économiques et sociaux et des institutions publiques engagés dans les relations transfrontalières.

Pour tout renseignement : www.agz-cct.eu / secretariat chez agz-cct.eu