Le Ministre délégué auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, salue l’accord trouvé cette nuit en trilogue sur le règlement relatif à l’instrument européen anti-coercition. Cet instrument renforce la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique. Il est clé dans la stratégie d’assertivité de la politique commerciale européenne.

Les discussions sur cet instrument ont débuté sous Présidence française du Conseil de l’Union Européenne et la France en a vivement soutenu les négociations afin de doter l’Union d’un outil efficace pour défendre les entreprises européennes contre les pratiques économiques coercitives d’Etats tiers.

Ce mardi 28 mars, ces discussions ont permis d’aboutir à un accord entre le Conseil, la Commission et le Parlement Européen (trilogue) en faveur d’un instrument ambitieux et dissuasif. Il renforcera la capacité de l’Union à se défendre contre la coercition économique grâce à un large éventail de contre-mesures.

Olivier Becht : « Je me félicite de cet accord sur un nouvel instrument anti-coercition. C’est un outil de plus au service de notre stratégie pour un commerce européen moins naïf. »