Le 9 mai marque chaque année la Journée de l’Europe, célébration de la paix et de l’unité sur le continent. À travers cet événement, l’Union européenne rappelle les valeurs qui la fondent : unité, solidarité, démocratie, droits humains et prospérité partagée. Cette année 2025 commémore le 75e anniversaire de la déclaration historique de Robert Schuman.

En ce 9 mai, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, participe à un Conseil Affaires étrangères informel de l’Union européenne à Lviv, en Ukraine, à l’invitation de l’Ukraine. A cette occasion, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne réaffirmeront leur soutien indéfectible à l’Ukraine et à sa perspective européenne. Le ministre y rappellera également le soutien français et européen à la lutte contre l’impunité des crimes commis par la Russie, et la contribution de la France à la création d’un Tribunal spécial pour le crime d’agression contre l’Ukraine.

Le site du Quai d’Orsay ouvre ses portes au grand public, ce 9 mai de 14h à 18h30, avec un parcours d’expositions et d’animations, une table-ronde ainsi qu’une projection d’un épisode de la série « Parlement » de France TV et un échange avec l’équipe de production de la série.