Le Conseil de l’Union européenne a adopté à l’unanimité le samedi 25 février 2023 un 10e paquet de sanctions à l’encontre de la Russie, un an après le lancement par ce pays d’une guerre d’agression injustifiée contre l’Ukraine.

Ce paquet sanctionne 121 personnes et entités contribuant à l’effort de guerre russe : responsables militaires, administrateurs, propagandistes et auteurs de désinformations y compris des personnes opérant en lien avec le groupe Wagner, des acteurs économiques et des banques (Alfa Bank, Rosbank, Tinkoff Bank). Il sanctionne également des individus impliqués dans les crimes russes les plus graves commis en Ukraine, notamment la déportation d’enfants ukrainiens, ainsi que des producteurs de drones ciblant les civils et infrastructures en Ukraine, y compris des responsables iraniens. Avec ce 10e paquet, 1473 personnes et 205 entités sont désormais listées au titre du régime de sanctions de l’Union européenne.

Ce paquet comprend aussi des restrictions d’exportation, notamment de biens à double usage et de technologies avancées, de véhicules, de machines et de biens de construction. Il comprend des restrictions d’importation sur certains biens générant des revenus significatifs pour la Russie, notamment le caoutchouc synthétique. Des interdictions sont également édictées, pour les citoyens russes, de siéger dans les conseils d’administration des propriétaires ou opérateurs d’infrastructures critiques ou d’entités critiques européennes. Il leur est également interdit de réserver des capacités de stockage de gaz dans l’Union européenne. Des interdictions de diffusion frappent par ailleurs deux nouveaux organes de propagande.

Ces sanctions attestent du soutien continu de l’Union européenne à l’Ukraine.