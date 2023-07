Q - J’ai deux questions. Tout d’abord, sur le sommet UE-CELAC de lundi prochain à Bruxelles, je voulais savoir quels étaient les enjeux de ce sommet ? Et est-ce que l’objectif reste toujours, pour la France et pour l’UE, d’obtenir une signature UE-Mercosur d’ici la fin de l’année ?

R - S’agissant du sommet UE-CELAC, vous savez qu’il se tiendra le 17 et 18 juillet prochain à Bruxelles, et la France y attache une grande importance. Nous souhaitons qu’il puisse en effet contribuer à l’approfondissement du dialogue et de la coopération entre l’Union européenne et les pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Pourquoi nous y attachons beaucoup d’importance ? Pour plusieurs points. Tout d’abord, parce que c’est une étape importante dans la relance d’un partenariat entre l’Union européenne et cette région, qui partage nos valeurs et des intérêts communs. C’est, par ailleurs, une priorité de la présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne, que nous soutenons pleinement. Élément de relance, parce que c’est le premier sommet qui se tient depuis 2015, après huit ans sans sommet et huit ans qui ont été notamment marqués par le Covid. Donc nous souhaitons que ce soit un moment pour une nouvelle impulsion, un nouvel élan, sur la base des priorités qui ont été indiquées en 2019 par la Commission européenne - la prospérité, la démocratie, la résilience, la gouvernance mondiale -, et du programme qui a été élaboré par la Commission européenne et le SEAE en juin dernier. Donc c’est la marque d’un fort engagement politique des deux régions, exprimé également par les États d’Amérique latine et des Caraïbes, et notamment par le Brésil.

Le partenariat avec cette région est également incontournable pour l’Union européenne, mais aussi pour la France sur les questions de gouvernance globale, comme je l’indiquais : en matière de multilatéralisme, de défense des principes du droit international ; de croissance et de commerce mondial, comme vous l’avez indiqué ; mais aussi d’enjeux globaux, tout particulièrement sur la protection de la diversité, et notamment de l’Amazonie, puisque cette région constitue un des poumons du monde. Et dans le cadre des travaux que nous menons en matière de biodiversité et de protection de l’environnement, nous souhaitons pouvoir approfondir notre partenariat avec cette région.