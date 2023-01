La France salue la signature hier d’une déclaration conjointe entre l’Union européenne et l’OTAN visant à renforcer la coopération entre les deux organisations.

Cette déclaration rappelle l’importance d’une défense européenne plus forte et plus opérationnelle, qui contribue positivement à la sécurité transatlantique et mondiale et qui soit complémentaire et interopérable avec l’OTAN, comme le président de la République et le Président américain Joe Biden l’ont appelé de leurs vœux dans leur déclaration conjointe à Rome le 29 octobre 2021.

La France encourage l’approfondissement de cette coopération entre l’UE et l’OTAN dans le cadre d’une feuille de route concrète, pour assurer la sécurité européenne et agir ensemble en réponse aux crises et aux défis de sécurité d’intérêt commun, comme les y appellent les documents stratégiques de chacune de ces organisations, la boussole stratégique de l’Union européenne et le concept stratégique de l’OTAN.

Face à l’agression russe, l’Union européenne et l’OTAN ont agi de concert au cours des derniers mois pour apporter tout le soutien nécessaire à l’Ukraine et pour assurer la sécurité de l’Europe.