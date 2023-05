La France a pris connaissance avec une vive préoccupation des conclusions du rapport du Professeur Hervé Ascensio. Il met en lumière les restrictions croissantes des libertés fondamentales et le durcissement de la répression au cours des deux dernières années pour assurer le contrôle du gouvernement biélorusse sur l’ensemble de la société et faire taire toute opposition à la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine.

Il alerte sur le nombre particulièrement élevé de prisonniers politiques et le recours régulier à la torture et à des traitements inhumains par les autorités biélorusses, en particulier à l’encontre de ceux qui sont perçus comme des opposants politiques. Il dénonce l’arsenal législatif complet mis en place par la Biélorussie pour contenir toute forme d’opposition, particulièrement dirigé depuis le début de l’agression russe en Ukraine contre ceux qui expriment leur opposition à la guerre ou leur soutien au peuple ukrainien, établissant ainsi un lien clair entre l’agression de la Russie contre l’Ukraine et le durcissement de la politique de répression menée par les autorités biélorusses.

La France est résolument engagée en faveur de la promotion et de la défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Une fois de plus, nous appelons instamment la Biélorussie à respecter ses obligations et engagements internationaux, et à mettre en œuvre sans délais les recommandations du rapport, dont les conclusions sont étayées par les preuves recueillies notamment par l’International Accountability platform for Belarus, à commencer par la libération des prisonniers politiques pour des motifs humanitaires et l’accès des détenus aux soins médicaux.

La France réitère sa ferme condamnation des violations graves des droits de l’Homme en Biélorussie, et de la complicité du régime d’Alexandre Loukachenko dans l’agression militaire illégale et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine.