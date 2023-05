Lettre aux jeunes Françaises et Français du programme Erasmus+

"Chers jeunes Françaises et Français du programme Erasmus+,

En ce 9 mai, Journée de l’Europe, nous tenions à vous féliciter d’avoir fait le choix de la mobilité européenne et internationale. Le programme Erasmus+, dont vous faites aujourd’hui l’expérience, est l’une des plus belles réussites du projet européen. Et pour cause, il offre la représentation la plus claire de ce que l’Union européenne peut concrètement apporter : une ouverture à la diversité des cultures de notre continent, un vecteur de coopération et de partages entre les Européens et les citoyens des pays associés, tout autant que des opportunités de formation et de travail.

Nous avons nous aussi eu la chance d’étudier ou de nous engager à l’étranger. Il faut bien le reconnaître, partir loin de sa famille dans un pays qui nous est inconnu et reconstruire tous ses repères n’est pas toujours facile. Mais la proximité avec d’autres réalités et cultures restera toute votre vie une force. Elle nourrit votre ouverture d’esprit, et vous permet souvent de forger des souvenirs impérissables.

Bien sûr, la mobilité européenne est d’abord une opportunité pour développer un sentiment d’appartenance à l’Union européenne, sans lequel le projet européen demeurerait une coquille vide. Alors que la guerre est de retour sur le continent européen et que l’Etat de droit est parfois menacé à l’intérieur même de l’UE, le programme Erasmus+ constitue une expérience citoyenne formatrice, à même de renforcer les valeurs démocratiques de la construction européenne. Vous avez certainement pu en faire l’expérience : habiter ailleurs sur le continent, étudier, s’engager ou travailler avec des camarades européens permet de découvrir combien nous partageons avec nos voisins.

En ayant fait le choix d’Erasmus+, vous augmentez aussi vos chances d’accéder plus rapidement à un premier emploi. En cette nouvelle « Année européenne des compétences », nous réaffirmons combien cette mobilité est enrichissante. Autonomie, capacité à décider pour soi et collectivement, adaptabilité, maîtrise d’une langue étrangère : vous reviendrez de votre séjour dotés de compétences nouvelles, qui seront autant d’atout pour trouver un travail. Ce programme est ainsi une vraie réponse aux défis du plein emploi et de l’égalité des chances.

Le programme Erasmus + a su se réinventer en 36 ans d’existence pour s’ouvrir à toujours plus de jeunes de chaque génération, et notamment celles et ceux qui n’osaient pas encore envisager une mobilité. C’est pour cela qu’il a été étendu aux lycéens professionnels et aux apprentis. Avec les députés de la majorité présidentielle, nous travaillons, en ce moment même au Parlement, à faciliter leur départ à l’étranger. C’est aussi pour cela que le programme a été complété par le volet Erasmus + Jeunesse, qui permet à tous les jeunes de vivre une expérience de mobilité dans un cadre d’apprentissage non formel, et par le Corps Européen de Solidarité qui vous permet de vous engager, en Europe, pour les causes qui vous sont chères.

Parce que vos attentes évoluent, parce que les enjeux auxquels l’Union européenne doit faire face se transforment, Erasmus+ doit continuer à évoluer, notamment pour contribuer à l’indispensable transition écologique que nous devons mener. Alors que l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050 en Europe implique une profonde transformation de notre économie et de notre marché du travail, votre participation aux projets Erasmus+ est l’opportunité de développer votre capacité d’action en faveur de la transition écologique à l’échelle européenne.

Aujourd’hui, grâce à vous et votre envie de découverte, les jeunes Françaises et Français sont les plus nombreux à partir en mobilités Erasmus+ ! Nous pouvons – vous pouvez – être fiers de ce résultat.

En faisant le choix d’Erasmus+, vous avez fait le choix de l’Europe et de l’ouverture sur le monde, et nous vous en remercions. Nous sommes très heureux de célébrer avec vous par ces quelques mots l’une des plus grandes réussites du projet européen. Joyeuse Journée de l’Europe à toutes et tous !"

Laurence Boone, secrétaire d’État chargée de l’Europe

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion

Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse

Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de la formation professionnelle

Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la Jeunesse et du Service national universel