Sept ans après le discours de la Sorbonne, le Président de la République Emmanuel Macron s’est exprimé à nouveau dans l’amphithéâtre de l’université à l’occasion d’un discours sur l’Europe le 25 avril 2024.

Pour continuer d’avancer vers une Europe plus souveraine et plus puissante et mener ces grandes transitions, le Président de la République a livré ses orientations pour l’avenir de l’Europe en vue de l’adoption du nouvel agenda stratégique de l’Union européenne pour les années 2024-2029.