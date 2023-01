A l’occasion du Conseil des ministres franco-allemand, un groupe d’experts a été lancé afin de formuler des recommandations sur les réformes institutionnelles de l’Union européenne. A la suite de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, ce groupe de travail a été instauré par la ministre adjointe allemande chargée des Affaires européennes et du Climat, Anna Lührmann et la secrétaire d’Etat française chargée de l’Europe, Laurence Boone. Il est composé de 12 experts des deux pays, issus de la société civile. En vue d’une perspective européenne plus large, le groupe de travail fera également appel à d’autres Etats membres et Etats candidats.

« La mission du groupe de travail est d’élaborer, dans les prochains mois, des recommandations concrètes sur la manière de renforcer la capacité d’action de l’Union européenne, de protéger ses valeurs fondamentales, de renforcer sa résilience, notamment au regard de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, et de rapprocher l’Union européenne des citoyens ». (Laurence Boone)

« Il est évident que l’Union européenne a besoin d’une réforme institutionnelle pour maintenir sa capacité d’action. C’est particulièrement important dans la perspective des futurs élargissements. Pour identifier les pistes de réformes potentielles, nous réunissons autour d’une même table des experts allemands et français. Nous recueillons ainsi des idées précieuses sur la manière de renforcer notre projet européen commun ». (Anna Lührmann)

Les conclusions élaborées par le groupe seront remises à Mme Lührmann et à Mme Boone d’ici l’automne 2023. Les membres du groupe de travail s’engagent à inclure dans leur analyse les perspectives des autres Etats européens.

Les membres de ce groupe de travail d’experts sont :