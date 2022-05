La France a coordonné, au titre de la présidence du Conseil de l’Union européenne, la fourniture d’équipements informatiques aux autorités ukrainiennes. Plus de 12 000 produits ont ainsi été acheminés par voie routière vers la Pologne, avant d’être remis au ministère ukrainien de la transformation digitale.

Cet envoi a été effectué à la demande des autorités ukrainiennes, avec le soutien du Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et de nombreuses entreprises françaises : les Ateliers du Bocage, Allianz Technology, AVM GmbH, Backmarket, Bosch France, Bouygues Telecom, Capgemini, Cisco, ComputaCenter, CONET Technologies Holding GmbH, ControlWare GmbH, Doro, Engineering ITS GmbH, HP France, i.safe MOBILE GmbH, Identity TM GmbH, IT-Dienstleistungszentrum Berlin, onepoint, Oracle, OVHcloud, Qualcomm Inc., SCC France, SIRRMIET, Sony Europe, Vitero GmbH, Zebra Technologies Germany GmbH.

Cet envoi comporte notamment des routeurs 4G, des téléphones IP, des ordinateurs fixes et portables, des serveurs ou encore des équipements réseau et WIFI. Un premier acheminement de ce type avait été réalisé en mars dernier. Ces opérations, destinées à assurer la continuité de l’action publique et des communications dans le pays, témoignent de la solidarité française et européenne envers le peuple ukrainien.

Tous les acteurs qui le souhaitent peuvent réaliser des dons en matériel ou des dons financiers afin de soutenir cet effort (contact : itukraine chez numerique.gouv.fr).