Retrouvez la conférence de presse de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et de Josep Borrell, haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l’issue de la réunion informelle extraordinaire des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne sur la situation en Ukraine.