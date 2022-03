Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, Clément Beaune, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, a accueilli ses homologues européens ainsi que le vice-président de la Commission européenne chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective, Maroš Šefčovič, la vice-présidente chargée des valeurs et de la transparence, Věra Jourová, et la vice-présidente chargée de la démocratie et de la démographie, Dubravka Šuica. La réunion s’est déroulée les 3 et 4 mars 2022 à Arles. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder la situation en Ukraine et la mobilisation de l’Union européenne, en vue des réunions à venir des chefs d’État et de gouvernement. La réunion a également permis de réaffirmer l’engagement de tous en faveur de la protection de l’État de droit, et d’examiner les outils pour le préserver. Enfin, les ministres ont échangé sur les thématiques prioritaires identifiées par les citoyens dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe.

L’Union européenne face à la crise ukrainienne

L’ensemble des États membres ont réaffirmé leur solidarité envers l’Ukraine et le peuple ukrainien face à l’agression armée de la Russie. Ils ont adressé un message de très grande fermeté à l’égard de la Russie et appelé à renforcer les mesures de soutien décidées en faveur de l’Ukraine. Ils ont soutenu les travaux de renforcement de la résilience et de réduction des dépendances stratégiques de l’Union européenne, également en vue du sommet informel des chefs d’Etat et de gouvernement des 10 et 11 mars prochains. Ils ont pris acte des aspirations européennes de l’Ukraine et appelé à approfondir cette discussion, en tenant compte de la nécessité immédiate de répondre aux besoins les plus urgents de l’Ukraine.

Protéger et promouvoir l’État de droit dans l’Union

Les États membres ont eu un débat sur les outils permettant d’assurer la protection de l’État de droit au sein de l’Union. Ils ont réaffirmé leur attachement aux valeurs fondamentales de l’Union, telles qu’elles sont définies par les traités. Ils sont revenus sur le fonctionnement des outils actuels et ont appelé à tenir compte de tout leur potentiel, en continuant à conduire un dialogue impartial et objectif avec les Etats membres. Ils ont rappelé l’importance du mécanisme de conditionnalité financière, permettant de garantir la bonne utilisation des fonds européens. Des suggestions ont également été faites pour compléter la palette d’outils de l’Union européenne, notamment en matière de protection de la liberté et du pluralisme des médias. La présidence assurera le suivi des orientations dans ce domaine.

Préparer la conclusion de la Conférence sur l’avenir de l’Europe

Les ministres ont pu s’exprimer sur la finalisation des travaux de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, et le rôle spécifique que le Conseil pourrait jouer dans ce processus. Ils ont réaffirmé leur attachement à ce que la Conférence reste un processus citoyen, compte-tenu du caractère sans précédent de cette vaste consultation au niveau européen et des Etats membres. Ils ont aussi souligné l’importance que chaque institution assure le suivi des propositions formulées par la Conférence.

Clément Beaune a salué la qualité des échanges et les résultats obtenus à l’occasion de cet événement : « Notre réunion a été l’occasion d’aborder des enjeux stratégiques pour l’avenir de l’Union et nos citoyens, dans le contexte très grave auquel nous faisons face aujourd’hui. Nous avons rappelé la position de très grande fermeté de l’Union européenne (UE) à l’égard de la Russie et la condamnation de l’agression armée dont fait l’objet l’Ukraine. Au-delà du soutien très immédiat que nous devons apporter à l’Ukraine, nous devrons aussi repenser la manière dont l’Ukraine peut être davantage arrimée au continent européen, et engager une réflexion collective sur les moyens de l’UE et de ses Etats membres pour réduire nos dépendances et assurer notre souveraineté ».

Maroš Šefčovič a déclaré : « Notre réponse résolue est le fruit d’une coopération et d’une coordination exemplaires au sein de l’UE et au-delà. Le Kremlin a totalement échoué à nous diviser. Dans ce même esprit d’unité, nous avons discuté aujourd’hui de deux questions d’importance stratégique : le désir de l’Ukraine d’adhérer à l’Union européenne et la nécessité de tirer des leçons de cette nouvelle crise pour notre propre résilience. En ce qui concerne le premier point, l’Ukraine a prouvé une fois encore, et plus que jamais en ces temps difficiles, que son cœur bat au rythme des valeurs européennes qui nous sont chères. On ne peut l’ignorer. En ce qui concerne notre propre résilience, il est clair que l’Europe ne sera plus jamais la même. Nous sommes tous désormais déterminés à être plus stratégiques dans nos politiques et nos investissements, notamment en matière de sécurité énergétique et de défense européenne. »