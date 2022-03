Réunion informelle des chefs d’État et de gouvernement (10 et 11 mars 2022)

Le sommet de Versailles portera sur la guerre en Ukraine et les conséquences à en tirer pour l’Union européenne en matière de souveraineté.

Il sera l’occasion d’échanger sur les dernières évolutions de la situation sur le terrain, et sur l’action européenne en soutien à l’Ukraine et en réponse à l’agression russe. Les chefs d’État et de gouvernement échangeront sur les ambitions européennes en matière de défense, considérant la nouvelle réalité sécuritaire du continent. Ils discuteront des actions qui pourront être menées pour répondre aux dépendances stratégiques de l’Union européenne, notamment dans le domaine de l’énergie. Enfin ils aborderont les leviers possibles pour financer les investissements nécessaires à la réduction de ces dépendances stratégiques et pour mener à bien les transitions climatique et numérique de l’Union

