Valoriser le dynamisme économique, scientifique, universitaire et culturel des territoires ;

Renforcer les partenariats européens entre régions d’Europe ;

Mettre en lumière, dans les régions, l’action de la diplomatie française, plus particulièrement au cours de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

Grâce au programme « Empreintes », les ambassadrices et ambassadeurs français en poste en Europe démontrent la pertinence de l’échelon européen de coopération au cœur de la vie des régions de France, et contribuent au renforcement ou à la création de liens entre Européens.

Depuis le lancement du programme, plusieurs déplacements ont été organisés par les ambassades françaises, les services du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les préfectures et les conseillers diplomatiques en région.

Ambassadeur de France en Irlande – Région Bretagne, 6 au 8 décembre 2021

Rencontre des acteurs du monde politique, économique, universitaire et culturel de Bretagne. Cette visite a permis de confirmer la densité des liens entre cette région et l’Irlande et d’identifier de nombreuses pistes de coopération décentralisée dans les domaines économique, universitaire et touristique.

Ambassadeur de France en Suède – Région Pays de la Loire, 7 au 8 décembre 2021

Rencontre autour du rôle des différents acteurs et collectivités de la région en présence d’élus, des présidents des universités de Nantes et d’Angers, des chefs d’entreprises des filières d’excellence et des responsables des agences de développement économique. Cette visite a été l’occasion de parler du projet européen et du rôle des diplomates.

Ambassadrice de France en Lettonie – Région Normandie, 2 et 3 décembre 2021

Ce déplacement à Caen et au Havre a permis de nombreuses avancées sur des dossiers de coopération universitaire, de programmation culturelle, de coopération décentralisée et pour le rayonnement de l’expertise française, notamment dans le domaine de la rénovation urbaine et de la cybersécurité.

Suite à ce déplacement, une délégation de la ville de Caen s’est rendue en Lettonie du 27 au 28 avril 2022 pour approfondir les coopérations, tant économiques qu’universitaires et culturelles.

Ambassadrice de France au Royaume Uni – Région Hauts-de-France, 21 et 22 février 2022

La visite de l’ambassadrice de France au Royaume-Uni était très attendue par les multiples acteurs du territoire afin de mettre en place une nouvelle relation de proximité entre les Hauts-de-France et le Royaume-Uni. Le renforcement de la coopération décentralisée, le développement économique de la région, ainsi que la mobilité des étudiants lillois ont été au cœur de l’agenda de ce déplacement.

Ambassadeur de France en Autriche – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 23 au 25 février 2022

La visite a permis de confirmer une volonté de la jeunesse à mieux appréhender l’action de la France en Europe et sur la scène internationale. L’ambassadeur de France en Autriche a ainsi pu promouvoir un autre regard porté sur notre diplomatie.

Ambassadeur de France en Espagne – Région Nouvelle Aquitaine, 28 février et 1er mars 2022

Présentation des priorités de la présidence française du Conseil de l’Union européenne et échange sur les relations franco-espagnoles avec les acteurs politiques, économiques, culturels et universitaires de la région Nouvelle-Aquitaine.

Ambassadrice de France en Bulgarie – Région Grand Est, 28 février, 1 et 2 mars 2022

Nombreux entretiens et visites qui ont permis de travailler au renforcement de la coopération universitaire dans le domaine des droits humains, la transition énergétique, la formation, dans recherche médicale mais également les échanges culturels.

Ambassadrice de France à Chypre – Région Occitanie, 16 et 17 mars 2022

Présentation des priorités de la présidence française du Conseil de l’Union européenne et lancement de nouveaux partenariats et coopérations dans les domaines scolaires, universitaires et culturels, ainsi qu’autour des coopérations décentralisées entre acteurs publics locaux.

Ambassadeur de France aux Pays-Bas – Région Hauts-de-France, 17 et 18 mars 2022

Découverte du dynamisme économique de la région Hauts-de-France notamment sur les enjeux de ré-industrialisation et de façade maritime. Elle a permis de mettre en lumière les liens existants entre la région et l’Europe du Nord-ouest en matière d’enjeux portuaires et d’innovation sur les questions liées à la lutte contre les grands trafics.

Ambassadeur de France en République tchèque – Région Bourgogne-Franche-Comté, 28 et 29 avril 2022

Voyage tourné autour des partenariats et mobilités éducatives, universitaires et scientifiques ; liens économiques et industriels, notamment autour des filières nucléaire, hydrogène et mobilité propre/véhicule du futur ; enjeux de coopération autour de la filière bois/forêt ; promotion touristique de la destination BFC en République tchèque.

D’autres déplacements sont prévus au cours de l’année 2022, le prochain étant le déplacement de l’Ambassadeur de France en Pologne en Ile de France du 20 au 22 juin 2022 puis le voyage conjoint de l’Ambassadrice de France en Slovénie et de l’Ambassadeur de France en Croatie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur les 23 et 24 juin 2022.