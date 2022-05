La prochaine réunion du « Conseil Commerce et Technologie » entre l’Union européenne et les États-Unis aura lieu le 16 mai 2022 à Paris-Saclay.

Mise en place en juin 2021, cette plateforme de discussion entre les États-Unis et l’Union européenne a pour objectif de structurer la coopération transatlantique en matière de technologie, d’économie et de commerce. La première réunion a eu lieu à Pittsburgh, aux États-Unis, le 29 septembre 2021. La France accueille cette seconde édition dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.

A la suite d’un dîner informel dimanche 15 mai 2022 au soir à l’invitation de la France et en présence des ministres français des Affaires étrangères, des Finances et du Commerce, le CCT sera coprésidé le lundi 16 mai 2022 dans la matinée par les vice-présidents exécutifs de la Commission européenne, Margrethe Vestager et Valdis Dombrovskis, ainsi que par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et la représentante au Commerce Katherine Tai. Les séquences du 16 mai 2022 après-midi permettront des débats avec des parties prenantes françaises et européennes, des échanges avec la presse, ainsi qu’une visite d’un laboratoire de recherche.

L’objectif est d’échanger et de coopérer sur les principales questions technologiques, économiques et commerciales mondiales, ainsi que d’approfondir les relations transatlantiques, fondées sur des valeurs démocratiques partagées, dans le respect de l’autonomie de décision des deux parties. Le CCT est composé de dix groupes de travail portant par exemple sur le rôle des nouvelles technologies dans la lutte contre le changement climatique, la lutte contre l’utilisation abusive des technologies en violation de la sécurité et des droits de l’homme (comme la désinformation) ou encore sur la coopération au sein des instances internationales de standardisation dans les nouvelles technologies. D’autres groupes spécifiques se concentrent sur des enjeux comme le contrôle des exportations de biens sensibles, le filtrage des investissements ou encore la résilience de chaînes de valeur.

Le CCT permet aux États-Unis et à l’Union européenne d’échanger sur les évolutions législatives et réglementaires de part et d’autre, et le cas échéant de convenir de positions communes dans les enceintes internationales ou d’organiser une coordination transatlantique. Les enjeux de la seconde réunion du CCT ont notamment été préparés lors du Conseil commerce informel des 13 et 14 février 2022 à Marseille. Alors que la coopération transatlantique a été particulièrement importante dans le contexte de la guerre en Ukraine, les échanges prévus le 16 mai entre l’UE et les États-Unis devraient notamment permettre de dresser les perspectives de coopération sur la résilience et la sécurisation des chaînes de valeur, sur les transitions verte et numérique ou encore sur la promotion d’un environnement digital respectueux de la démocratie et des droits humains.

Livrables

La réunion prévue à Saclay le 16 mai 2022 sera l’occasion de présenter l’avancée des travaux des dix groupes de travail depuis la dernière réunion qui s’était tenue à Pittsburgh en septembre dernier. Une déclaration conjointe de l’Union européenne et des États-Unis devrait être adoptée à l’issue de la réunion.