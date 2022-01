Conférence "Les relations commerciales entre l’Union européenne et l’Afrique : vers de nouveaux partenariats" (10 janvier 2022)

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne et dans la perspective du sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine qui aura lieu en février 2022, Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l’attractivité, tiendra le lundi 10 janvier 2022 une conférence internationale de niveau ministériel consacrée aux perspectives du partenariat commercial européen avec l’Afrique.

La refondation du partenariat entre l’Union européenne et l’Afrique sera au cœur de l’agenda de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Le sommet entre l’Union européenne et l’Union africaine en février 2022 sera l’occasion de marquer cette ambition au plus haut niveau politique.

A travers 3 tables rondes décrites ci-dessous, la conférence internationale organisée le 10 janvier 2022 permettra d’en aborder les enjeux de commerce et d’investissement.

Lundi 10 janvier 2022, à partir de 9h30, suivez ici en direct la conférence internationale sur les perspectives du partenariat commercial européen avec l’Afrique.

Vous pourrez également participer et poser vos questions au lien suivant



Cette conférence internationale vise à mettre en valeur le partenariat européen avec l’Afrique en matière de commerce et d’investissement, à quelques semaines du sommet UA-UE. Divisée en plusieurs tables rondes, la conférence abordera tout d’abord les enjeux économiques et commerciaux du partenariat UE – Afrique en partant d’un état des lieux de ce partenariat avant d’évoquer le potentiel et les perspectives d’approfondissement des relations commerciales et d’investissement entre l’Union européenne et l’Afrique du Nord d’une part, et les pays de la zone subsaharienne d’autre part.

9:30 - Ouverture

Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l’Attractivité

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne

Betty Chemutai Maina, ministre de l’industrialisation, du commerce et du développement de l’entreprise du Kenya

Ryad Mezzour, Ministre de l’industrie et du commerce du Maroc.

Session 1 : État des lieux et enjeux économiques et commerciaux du partenariat UE-Afrique

10:20 - 12:00 - Table ronde

Session 2 - Quels potentiels et quelles perspectives pour l’avenir des relations commerciales et d’investissement entre l’UE et les pays du continent africain ?

14:15 - 15:45 - Table-ronde : Focus sur les relations commerciales entre l’UE et l’Afrique du Nord

16:00 - 17:30 - Table-ronde : Focus sur les relations commerciales entre l’UE et l’Afrique Subsaharienne

17:45 - Clôture

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

Les relations commerciales entre l’Union européenne et l’Afrique sont régies par des accords d’association pour l’Afrique du Nord, et par l’accord de Cotonou pour l’Afrique Subsaharienne.

La table-ronde permettra d’échanger sur la mise en œuvre du cadre actuel et sur ses perspectives d’évolution, notamment en vue de l’entrée en vigueur de l’accord « Post-Cotonou ». La contribution à l’intégration régionale des accords de partenariat économique et de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sera également abordée. Les discussions permettront par ailleurs de revenir sur les politiques d’aide au commerce et de facilitation des échanges développées par l’Union européenne en lien avec ses partenaires africains.

Les accords d’association qui régissent les relations entre l’Union européenne et les pays d’Afrique du Nord ont contribué à la croissance des échanges entre les deux rives de la Méditerranée et à la structuration de plusieurs filières industrielles euro-méditerranéennes. Cependant, le potentiel commercial de ces liens demeure encore sous-exploité.

Cette table ronde abordera les pistes envisagées pour approfondir les échanges, comme la localisation de chaînes de valeur en Afrique du Nord, le lancement de discussions commerciales sectorielles et la mise en œuvre d’initiatives telles que la Convention pan euro-méditerranéenne sur les règles d’origine.

Principal partenaire commercial et premier investisseur étranger en Afrique subsaharienne, l’Union européenne entend contribuer à une croissance robuste et durable. La discussion portera notamment sur les bénéfices attendus de l’extension géographique et sectorielle des accords de partenariat économique, ainsi que sur les défis à relever pour renforcer les relations commerciales et d’investissement : le rehaussement des standards sociaux et environnementaux prévus par le système de préférence généralisées et les accords de partenariat économique, le développement des coopérations en matière de diligence raisonnable des entreprises, et la prise en compte accrue des barrières aux échanges et des opportunités identifiées par les acteurs du secteur privé.