Politique commerciale et autonomie stratégique européenne

Revoir les temps forts de la conférence

Les chaînes de valeur européennes sont aujourd’hui soumises à de fortes tensions. La crise du Covid, tout d’abord, a révélé des vulnérabilités dans notre capacité à nous approvisionner, matérialisées par l’apparition de pénuries et de ralentissements dans certaines chaines de valeur. Dans un contexte international marqué par une hausse des tensions, par un retour de la conflictualité entre États, et par des blocages persistants dans le fonctionnement de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de nombreuses distorsions de concurrence liées à des pratiques déloyales de pays tiers perturbent le marché intérieur et menacent nos entreprises et nos emplois. Enfin, le commerce est instrumentalisé de manière croissante par certains pays tiers comme un moyen de pression sur les décisions politiques de l’Union européenne et de ses États membres.

En réponse à ces défis, l’Union européenne (UE) s’est engagée dans le renforcement de l’autonomie stratégique européenne, notamment à travers la revue et l’articulation de sa politique industrielle et de sa stratégie de politique commerciale au cours des deux dernières années.

"L’autonomie stratégique ouverte […] signifie en outre que l’UE continue à profiter des possibilités offertes à l’échelle internationale, tout en défendant ses intérêts avec fermeté, en protégeant son économie contre les pratiques commerciales déloyales et en garantissant des conditions de concurrence équitables. Enfin, cela implique de soutenir les politiques internes visant à renforcer l’économie de l’UE et à contribuer à la positionner en tant que chef de file mondial en vue d’aboutir à un système réformé de gouvernance commerciale mondiale fondé sur des règles." [Commission européenne, revue de la politique commerciale, 18 février 2021]

La conférence du 7 mars 2022 permettra d’échanger sur le rôle de la politique commerciale dans la construction de l’autonomie stratégique européenne. Organisée en tables rondes, la conférence cherchera d’abord à dresser le bilan des vulnérabilités des chaînes de valeur européennes et des actions mises en place pour renforcer leur résilience. Les débats porteront ensuite sur le rôle du système commercial multilatéral pour créer les conditions d’un commerce fondé sur des règles et sur les perspectives de réforme de l’OMC. L’évènement mettra également en avant les outils de l’UE, actuels et en cours de négociation, pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales ou abusives, comme le nouvel instrument visant à lutter contre les distorsions causées par les subventions étrangères sur le marché européen. Enfin, dans un contexte de politisation croissante des relations commerciales, les échanges reviendront sur la stratégie et les leviers nécessaires pour protéger la souveraineté de l’UE et défendre les entreprises européennes contre la coercition économique des pays tiers.

Cet évènement, qui s’inscrit dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’UE, réunira à Paris des responsables politiques, des experts, des représentants d’organisations internationales européennes, des dirigeants d’entreprises ainsi que la société civile. L’ouverture de la conférence sera assurée par Franck Riester, Ministre délégué au Commerce extérieur et à l’Attractivité, et Margrethe Vestager, Vice-présidente exécutive de la Commission européenne.

Chiffres-clés :

137

Le nombre de produits dans les écosystèmes sensibles pour lesquels l’UE est fortement dépendante de l’étranger Le nombre de produits dans les écosystèmes sensibles pour lesquels l’UE est fortement dépendante de l’étranger 38 millions

Le nombre d’emplois européens dépendants des exportations européennes



Pour en savoir plus sur la présidence française du Conseil de l’Union européenne