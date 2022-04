Cette journée « Accès au marché » s’adressera aux entreprises et à leurs fédérations afin de promouvoir les bénéfices pouvant être tirés des accords commerciaux de l’Union européenne (UE), en particulier ceux offrant des opportunités significatives et qui sont parfois sous-utilisés.

Elle sera l’occasion de rappeler l’existence de nombreux outils de politique commerciale destinés aux professionnels comme le portail d’information AccessToMarkets, le Point d’entrée unique (ou SEP) pour signaler une barrière au commerce, ou encore l’outil d’autoévaluation ROSA sur les règles d’origine. Les acteurs français de la Team France Export et des ministères concernés présenteront également les outils créés spécialement pour les entreprises afin de leur fournir un accompagnement personnalisé dans leur développement à l’international, avec notamment le portail des solutions en régions. Des représentants d’autres États membres participeront également et partageront leurs propositions pour que, collectivement, l’Europe soit plus forte à l’export.

18 mois après sa nomination au sein de la direction générale du commerce de la commission européenne, le responsable du respect des règles du commerce, Denis Redonnet, présentera aux entreprises européennes le bilan des actions de mise en œuvre des accords commerciaux et les pistes qu’il entend explorer dans les mois à venir, pour renforcer son action, garantir une concurrence loyale pour nos entreprises et lever encore davantage d’entraves au commerce.

Le Royaume-Uni et l’Indopacifique seront au centre des deux tables rondes géographiques organisées lors de cette journée. Plus d’un an après le Brexit, nous ferons le bilan de ce qui a déjà été entrepris pour soutenir les entreprises dans leurs activités commerciales avec le Royaume-Uni ainsi que des défis à relever dans les prochains mois. Concernant l’Indopacifique, quelques semaines après le Forum ministériel dédié à cette région, les échanges mettront en avant les opportunités offertes par nos accords commerciaux avec la Corée du Sud, le Japon et le Vietnam et les leviers dont disposent les Européens pour exporter et s’implanter dans ces régions.

La journée sera clôturée par un atelier de présentation des instruments de défense commerciale (mesures antidumping, antisubventions et de sauvegarde), qui permettent de protéger les entreprises européennes sur nos marchés face à certaines pratiques déloyales de pays tiers. Cet atelier réunira des intervenants directement impliqués dans la mise en œuvre de ces instruments de défense : Commission européenne, douanes, fédérations professionnelles, cabinets d’avocats.

5,4 milliards d’euros* : c’est la hausse des exportations de l’UE en 2020 grâce au renforcement de la mise en œuvre et de l’application des accords commerciaux et des règles commerciales mondiales réalisé ces dernières années.

462* : c’est le nombre d’obstacles actifs au commerce et à l’investissement dans 66 pays tiers, recensés par la Commission européenne en 2020. La Journée « Accès au marché » permettra aux entreprises de connaître tous les dispositifs existants pour y faire face et lever ces barrières.

*Source : Commission européenne – Rapport sur la mise en œuvre et l’application des accords commerciaux de l’UE – octobre 2021

Mise à jour : mars 2022