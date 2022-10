J'en ai fait la proposition au Parlement européen le 9 mai dernier, aujourd’hui nous y sommes : pour un dialogue stratégique à l'échelle du continent, une Communauté politique européenne est née. 44 Nations portent ensemble un message d’unité. pic.twitter.com/Fk1CXOGWxk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2022

Cette communauté permettra de favoriser la convergence et développer des projets concrets de coopération dans de nombreux domaines d’intérêt commun : protection des infrastructures critiques, lutte contre les menaces cyber et la désinformation, résilience énergétique, rapprochement des jeunesses à travers le continent, coopération migratoire, coordination sur les grands sujets régionaux et soutien à la reconstruction de l’Ukraine.

100% Diplo : Premier Sommet de la Communauté politique européenne à Prague

Cette nouvelle communauté s’est réunie pour la première fois le 6 octobre 2022 à Prague, sous la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne, avec la tenue d’un Sommet inaugural rassemblant 44 chefs d’Etat et de gouvernement européens.

Ce Sommet a permis d’envoyer un message fort d’unité dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine.

Lors de ce Sommet inaugural, les chefs d’Etat et de gouvernement présents ont confirmé leur soutien unanime à l’Ukraine et ont évoqué la nécessité de bâtir un nouvel espace de dialogue politique et de coopération en Europe.

4 tables-rondes ont permis d’organiser les débats autour de 2 thématiques qui illustrent l’engagement des pays participants en faveur de la résolution de préoccupations communes : la paix et la sécurité d’une part, et le climat, l’énergie et l’économie d’autre part.

Ils sont par ailleurs convenus que les sommets de la CPE auront lieu tous les 6 mois, afin d’assurer la régularité des échanges à haut niveau et le suivi des initiatives lancées. La prochaine réunion de la Communauté politique européenne aura lieu à Chisinau, en Moldavie, au printemps 2023.

Conférence de presse à l’issue du premier Sommet de la Communauté politique européenne.

Plus d’informations