Michel Barnier, négociateur en chef, présentera l’état des négociations après la tenue cette semaine d’une session de travail consacrée aux sujets restants de l’accord de retrait et au cadre des relations futures. Il exposera sa vision de l’évolution des négociations d’ici octobre, date à laquelle l’accord de retrait devra avoir été conclu.

Nathalie Loiseau soulignera la nécessité de finaliser dès que possible l’ensemble du texte de l’accord de retrait, y compris son protocole sur l’Irlande, sur la base de la proposition de la Commission. La ministre rappellera l’attachement de la France aux principes de négociation fixés par le Conseil européen, notamment l’intégrité du marché intérieur, l’autonomie de décision de l’Union et l’équilibre entre les droits et les obligations - au regard desquels le "livre blanc" publié par le gouvernement britannique le 12 juillet doit être analysé. Elle marquera enfin l’importance d’accroître les efforts de préparation à l’éventualité d’une absence d’accord, dans la lignée de la communication publiée aujourd’hui par la Commission.