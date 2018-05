Les points suivants sont à l’ordre du jour :

futur accord de partenariat UE-ACP : alors que l’accord de Cotonou arrive à échéance en 2020, la Haute représentante présentera l’état des travaux sur le projet de mandat du Conseil en vue des négociations pour le renouvellement de l’accord de partenariat UE-ACP. M. Jean-Baptiste Lemoyne rappellera l’importance que la France accorde à la relation entre l’Union et les 79 pays du groupe ACP, qui doit se développer dans un cadre renouvelé, modernisé et tourné vers l’avenir, permettant un partenariat économique renforcé et mutuellement bénéfique ;

fonds fiduciaire d’urgence sur les migrations : ce point permettra un échange de vues sur la poursuite du financement et les priorités thématiques et géographiques à soutenir ;

instruments financiers d’aide extérieure dans le prochain cadre financier pluriannuel (2021-2027) : deux semaines après la publication de la proposition de la Commission sur le cadre financier pluriannuel, il s’agira pour les ministres d’échanger sur les priorités futures à assigner à l’aide extérieure de l’Union européenne. La France restera particulièrement attentive à l’ambition du futur cadre en direction de l’Afrique, des pays les moins avancés (PMA) et des pays du voisinage.

Un déjeuner sera consacré aux questions de genre et développement autour de l’action de l’Union européenne en matière d’égalité femme-homme, de l’initiative "Spotlight" et du rôle des femmes en matière de paix et sécurité, sujets sur lesquels la France est activement engagée.

Jean-Baptiste Lemoyne participe également à la conférence internationale des bailleurs sur la Gambie. La France annoncera à cette occasion une contribution de plus de 50 millions d’euros.