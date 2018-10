Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, participera demain au Conseil Affaires générales à Luxembourg.

Les ministres prépareront la prochaine réunion du Conseil européen du 18 octobre prochain. La Ministre marquera nos attentes sur les dossiers des migrations, de la sécurité interne et des relations extérieures. Nathalie Loiseau demandera également que le prochain Conseil européen adresse un message ambitieux sur la lutte contre le changement climatique, dans la perspective de la COP 24 à Katowice et après la publication du rapport du GIEC.

Les ministres aborderont la situation de l’État de droit en Pologne et le respect des valeurs européennes en Hongrie. Ils seront informés par la Commission et la Présidence du Conseil des étapes à venir dans les procédures engagées au titre de l’article 7, paragraphe 1 TUE.

S’agissant de la Pologne, la ministre réaffirmera, conjointement avec son homologue allemand, notre soutien aux efforts de la Commission et notre souhait d’organiser lors d’un prochain Conseil affaires générales une troisième session de la procédure d’audition de la Pologne, après les deux sessions du 26 juin et du 18 septembre derniers. Concernant la Hongrie, la ministre dira le souhait de la France que le Conseil se saisisse, dans le cadre d’une procédure efficace et impartiale, de la demande que lui a faite le Parlement européen, dans sa résolution du 12 septembre dernier, de se prononcer sur l’existence en Hongrie d’un risque de violation grave des valeurs européennes.

Les ministres feront le point des travaux en cours sur le cadre financier pluriannuel post-2020. La ministre rappellera nos priorités sur des enjeux majeurs de la négociation (Politique agricole commune, ressources propres de l’Union hors contributions nationales, suppression des rabais).