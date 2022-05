M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, participe aujourd’hui au Conseil des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne.

Les ministres discuteront du soutien de l’Union européenne aux pays des Balkans occidentaux, à Vingt-sept puis avec leurs six homologues de la région. M. Jean-Yves Le Drian rappellera que l’engagement renforcé auprès de ces pays constitue l’une des priorités de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Auprès de ses homologues de la région, le ministre soulignera l’importance d’un alignement sur les sanctions prises par l’Union européenne en réponse à l’agression russe contre l’Ukraine. Il réitèrera notamment l’attachement de la France à la concrétisation de leur perspective européenne.

Les ministres aborderont la crise ukrainienne, en présence des ministres ukrainien et canadien des affaires étrangères, M. Dmytro Kuleba et Mme Mélanie Joly. M. Jean-Yves Le Drian réaffirmera le plein soutien de l’Union européenne à l’Ukraine, à son indépendance et à son intégrité territoriale. Le ministre insistera sur l’ampleur de la réponse européenne à l’agression russe, qui se déploie dans les domaines militaire, financier et humanitaire, ainsi qu’en matière de sanctions, de lutte contre l’impunité, de soutien aux États tiers affectés et de lutte contre les manipulations de l’information. Il marquera la nécessité de traiter les conséquences que cette guerre imposée par la Russie a dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Les ministres feront également un point sur la question de l’adhésion rapide à l’OTAN de la Finlande et de la Suède. M. Jean-Yves Le Drian redira que la France soutient pleinement ce choix souverain.