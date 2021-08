Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a participé au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, le lundi 12 juillet 2021, à Bruxelles.

Cette réunion a été l’occasion pour les ministres de rappeler la nécessité de renforcer la souveraineté de l’Union européenne, notamment dans le cadre des travaux liés à la « boussole stratégique », document qui contribuera à consolider la culture stratégique européenne et fixera le cadre pour la politique européenne de sécurité et de défense pour les 10 prochaines années. Les ministres ont également évoqué les opportunités et les défis géopolitiques posés par les nouvelles technologies, ainsi que la nécessité pour l’Union d’y répondre en mobilisant ses instruments internes et externes, dans l’objectif de renforcer sa souveraineté industrielle, technologique et numérique. Sur tous ces sujets, la France plaidera pour que l’Union européenne développe des coopérations ambitieuses avec ses partenaires, notamment en Afrique et dans la région Indopacifique.

Les ministres ont eu également une réunion avec Yair Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, afin d’examiner la relation entre l’Union européenne et le nouveau gouvernement d’Israël, le processus de paix au Proche Orient, ainsi que d’autres sujets régionaux sur lesquels l’Union européenne s’investit et qui concernent Israël au premier chef, en particulier le Liban et l’Iran.

S’agissant du Liban, comme l’a indiqué le ministre à la sortie du Conseil, il y un consensus politique pour mettre en place un cadre juridique de sanctions avant la fin du mois, c’est-à-dire avant l’anniversaire malheureux de l’explosion sur le port de Beyrouth, le 4 août dernier. Ce cadre juridique constituera un outil de pression sur les autorités libanaises pour qu’elles avancent dans la composition du gouvernement et dans la mise en œuvre des réformes indispensables qu’attend ce pays.

Les ministres ont également abordé les derniers développements en Éthiopie, notamment dans la région du Tigré, avec l’importance pour l’Union européenne de continuer à se mobiliser en particulier sur quatre priorités : la consolidation du cessez-le-feu, l’acheminement de l’aide humanitaire, l’engagement rapide d’un dialogue politique national et le retrait des troupes érythréennes. À cet égard, les ministres ont marqué leur soutien à la proposition de la Commission d’établir un pont aérien humanitaire à destination des populations du Tigré.

Parmi les autres dossiers internationaux à l’ordre du jour de ce Conseil des affaires étrangères figuraient la situation dans le Caucase sud au sujet de laquelle les ministres ont rappelé l’engagement de l’UE dans la région en appui au travail de médiation des coprésidents du groupe de Minsk ; l’Afghanistan, dans un contexte de dégradation sécuritaire marquée par une progression des talibans dans de nombreuses provinces ainsi que la Biélorussie, notamment au regard de la situation à la frontière avec l’Union européenne et des derniers agissements du régime.