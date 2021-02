Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a participé ce jour à Bruxelles au Conseil des ministres des affaires étrangères de l’Union européenne.

Les ministres ont abordé les sujets suivants :

la situation en Russie à la suite de l’emprisonnement de l’opposant Alexeï Navalny. Le ministre a plaidé pour que l’Union européenne adopte une réponse ferme et unie, prenant également en compte le soutien à la société civile et la nécessité de préserver des canaux de dialogue avec la Russie ;

le nucléaire iranien : le ministre a souligné le caractère préoccupant de la situation actuelle et présenté les résultats de la réunion ministérielle E3+États-Unis organisée à Paris le 18 février ;

la situation en Afrique, en particulier en Éthiopie et au Sahel : après le sommet de N’Djamena des 15 et 16 février, le ministre a appelé ses partenaires européens à soutenir la dynamique du sursaut politique, diplomatique et de développement au Sahel qui a été enclenchée.

Les ministres ont discuté également de la situation des droits de l’Homme en Asie :

en Birmanie/Myanmar où la situation continue de se dégrader après le coup d’État des militaires qui remet en cause le processus de démocratisation que l’Union européenne a soutenu ;

à Hong Kong : face à l’évolution négative de la situation après les arrestations de militants démocratiques, les ministres ont discuté des suites de l’approche commune décidée en juillet dernier.

Les ministres ont évoqué la « boussole stratégique », qui a vocation à jeter les bases d’une analyse commune des grands bouleversements mondiaux et orienter la politique de sécurité et de défense commune. Le ministre a rappelé notre objectif d’adopter un document ambitieux, visant à renforcer l’autonomie stratégique européenne, thème que nous porterons au cours de la présidence française du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2022.

Les ministres ont eu l’opportunité d’échanger, par visioconférence, avec le nouveau secrétaire d’État américain, Antony Blinken. Dans l’esprit des conclusions adoptées au Conseil européen des 10 et 11 décembre, les discussions ont porté essentiellement sur le multilatéralisme, la coopération régionale (notamment dans l’espace de voisinage européen, oriental et sud), la Chine et l’Indopacifique.