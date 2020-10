Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, participera au Conseil des affaires étrangères de l’Union européenne, le lundi 12 octobre à Luxembourg.

Les ministres aborderont les points suivants :

Relations entre l’Union européenne et la Russie : alors que l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) vient de confirmer que l’opposant Alexeï Navalny a été victime d’un empoisonnement avec un agent chimique neurotoxique, le Conseil discutera d’une approche commune, prise à l’initiative de la France et de l’Allemagne, devant déboucher sur l’adoption de sanctions européennes à l’encontre des responsables, mais aussi de l’importance de maintenir avec la Russie un dialogue exigeant et ferme.

Haut-Karabakh : les ministres feront un point de la situation sur la crise en cours. La France, qui assure la co-présidence du groupe de Minsk avec la Russie et les États-Unis, présentera les efforts conduits dans ce cadre sur le volet politique.

Biélorussie : les ministres échangeront sur les mesures restrictives européennes adoptées le 2 octobre à l’encontre de 40 individus. La France marquera une nouvelle fois son plein soutien à la mise en place d’un dialogue politique national inclusif. Elle réaffirmera son appui aux efforts de médiation proposés par la présidence de l’OSCE et aux actions en soutien mises en œuvre par l’Union européenne, notamment vers la société civile, qui témoignent du maintien d’un engagement européen avec la Biélorussie.

Dialogue Pristina-Belgrade : en présence du Représentant spécial de l’Union européenne, Miroslav Lajcak qui facilite ce dialogue, la France rappellera que l’Union européenne, 1er donateur, 1er partenaire commercial et 1er investisseur dans les deux pays, se situe dans une perspective de long terme pour parvenir à un accord global et définitif qui contribuera à ouvrir la voie à leur perspective européenne.

Les ministres auront par ailleurs des échanges de vues sur plusieurs dossiers d’actualité, en particulier la situation au Venezuela, au Mozambique et au Kirghizstan. Ils évoqueront également le plan d’action de l’Union européenne en faveur des droits de l’Homme et de la démocratie 2020-2024. Enfin, ils débattront sur les moyens que l’Union européenne peut déployer en soutien au système multilatéral et à un ordre mondial fondé sur la règle de droit. La France plaidera pour une approche ambitieuse, et aura l’occasion, avec l’Allemagne, de présenter l’état de nos initiatives dans le cadre de l’Alliance pour le multilatéralisme.