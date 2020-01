Jean-Yves le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, participe à la session exceptionnelle du Conseil des affaires étrangères organisée à l’initiative de Josep Borrell, haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en réaction aux derniers événements survenus en Libye et au Moyen-Orient.

Les ministres européens aborderont en priorité la situation en Irak, dans le contexte des tensions américano-iraniennes observées ces derniers jours et avec l’objectif d’appeler collectivement à la désescalade, de réaffirmer notre soutien à l’action de la Coalition internationale de lutte contre Daech, qui doit impérativement se poursuivre en Irak et en Syrie, ainsi que notre attachement profond à la préservation du JCPoA. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, participera à une partie de cette séquence.

Le dossier libyen sera également abordé, en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, Ghassan Salamé, afin de marquer la mobilisation de l’Union européenne. Il s’agira d’appeler à la responsabilité chacun des acteurs libyens et internationaux en vue du retour à un processus politique, qui seul permettra de sortir de l’impasse ; à cet égard, les ministres rappelleront le caractère central de la médiation onusienne et du processus de Berlin pour parvenir à une solution politique en Libye.