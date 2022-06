M. Clément Beaune, ministre délégué auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de l’Europe, préside aujourd’hui le Conseil des affaires générales à Luxembourg.

Le ministre délégué préparera, avec ses homologues, le Conseil européen des 23 et 24 juin. Dans cette perspective et comme l’a exprimé le président de la République à Kiev la semaine dernière, il rappellera que la France est favorable à l’octroi immédiat du statut de candidat à l’Ukraine et à la Moldavie, en l’assortissant d’une feuille de route. M. Clément Beaune réitèrera la poursuite du soutien à l’Ukraine sur les plans humanitaire, économique, politique et militaire. Il évoquera la réunion des dirigeants de l’Union européenne et des Balkans occidentaux du 23 juin, qui sera l’occasion de discuter notamment de la concrétisation de la perspective européenne des pays de la région.

M. Clément Beaune échangera avec ses homologues sur les propositions formulées dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Il soulignera la cohérence des priorités qui ont été mises en exergue par les citoyens européens avec l’agenda que nous avons dessiné au cours de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, notamment dans les domaines de la sécurité, du climat, de la régulation et de la transition numériques.

Les ministres évoqueront les dernières initiatives préoccupantes du Royaume-Uni concernant le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord. M. Clément Beaune rappellera une nouvelle fois l’importance de respecter les engagements pris et indiquera que l’Union européenne, qui a fait preuve de flexibilité ces derniers mois, se tient prête à répondre avec unité et fermeté.